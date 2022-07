Logitech è da anni ormai uno dei brand più affidabili in fatto di periferiche da gaming. I suoi prodotti vengono scelti anche dai gamer professionisti, nei più importanti tornei del globo. Oggi Logitech G ha presentato una nuova linea di dispositivi, chiamata Aurora, e composta da una cuffia wireless, due tastiere (una con cavo e una wireless) e un mouse wireless.

Al momento, solo le cuffie G735 e la tastiera G713 sono pre-ordinabili su Amazon (con disponibilità a partire dal 9 agosto). Poi toccherà senza dubbio anche alla seconda tastiera e al mouse. Considerato il fatto che ultimamente i nuovi prodotti Logitech G vanno praticamente a ruba, il preordine è assolutamente consigliato.

Cuffie Wireless con illuminazione RGB – G735

Sono cuffie da gaming leggere (solo 250g), con auricolari girevoli, traspiranti e morbidi. Il colore dominante è il bianco, ma l’illuminazione RGB LIGHTSYNC con animazioni Play Mood dona quel tocco di colore che proprio non guasta. Ad arricchire l’esperienza d’uso ci pensa poi il microfono rimovibile e filtri Blue VO!CE per un suono migliore.

Tastiera meccanica cablata con luce RGB – Logitech G G713

Logitech definisce “sognante” il look di questa splendida tastiera da gaming (alimentata con cavo USB-C). Sarà per il poggiapolsi a forma di nuvola? Probabilmente sì.

Battute a parte, la G713 ha il layout meccanico compatto della tastiera TKL e utilizza il sistema di illuminazione LIGHTSYNC RGB con animazioni Play Mood precaricate (personalizzabile tramite il G HUB).

Non mancano i controlli multimediali e una insolita – ma gradevole alla vista – rotellina per la regolazione del volume. Sono posizionati nell’angolo in alto a destra della tastiera.

💡Alcuni elementi delle cuffie (imbottiture, braccio del microfono) e della tastiera (piastra superiore) sono personalizzabili. Maggiori dettagli li trovi sul sito di Logitech G. 💡

