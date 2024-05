Logitech G Cloud, porta il divertimento con te ad un prezzo ECCEZIONALE, oggi al 12% IN MENO

Sei un appassionato di gaming sempre in movimento? Logitech G Cloud è la console portatile che rivoluzionerà il tuo modo di giocare. Con uno sconto del 12%, puoi averla a soli 343€: un’offerta da cogliere al volo per entrare nel futuro del cloud gaming.

Logitech G Cloud, dettagli e specifiche tecniche

Immagina di avere tra le mani una console con touchscreen 1080p da 7 pollici, batteria a lunga durata e un design leggero e confortevole. Logitech G Cloud ti permette di giocare ovunque senza compromessi sulla qualità.

Le specifiche tecniche di Logitech G Cloud sono impressionanti:

Caratteristica Dettagli Display Touchscreen 1080p da 7 pollici Batteria Lunga durata (fino a 12 ore) Connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1 Memoria 4 GB di RAM, 64 GB di storage espandibile Audio Altoparlanti stereo e jack da 3,5 mm Compatibilità Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW, Google Play Extra Presa EU inclusa

Con Logitech G Cloud hai accesso a centinaia di giochi tramite servizi come Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW e Google Play. Puoi goderti i tuoi titoli preferiti con dettagli nitidi, colori brillanti e un gameplay fluido grazie al potente hardware e alla connessione wifi veloce.

Non lasciare che questa incredibile offerta svanisca. Con Logitech G Cloud avrai il meglio del gaming portatile a un prezzo imbattibile. Che tu sia a casa, in viaggio o ovunque ti porti la tua passione per i videogiochi, questa console sarà la tua compagna inseparabile. Aggiungila subito al carrello e preparati a un’esperienza di gioco senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.