Logitech G Pro, sconto DEVASTANTE su Amazon per il mouse da gaming

Se ti piace giocare al computer e sei alla ricerca di un nuovo mouse ad alte prestazioni, il super Logitech G Pro è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre con il 50% di sconto. Solo per oggi, infatti, puoi sfruttare l’incredibile occasione per pagarlo appena 76€ con le spedizioni rapide e gratuite con i servizi Prime.

Etichettato da milioni di gamers in tutto il mondo come il miglior mouse mai realizzato da Logitech, l’accessorio per PC ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Amazon svende a prezzo ridicolo il super mouse da gaming Logitech G Pro

Leggero, compatto, ergonomico e super preciso con il popolare sensore HERO 25K da 25.600 DPI, il mouse Logitech G Pro è la scelta numero 1 anche dai videogiocatori professionisti nel campo degli eSport. Realizzato con materiali di buona fattura, il mouse è dotato di due tasti frontali classici a cui si aggiungono poi altri quattro (due per lato) liberamente programmabili secondo le proprie esigenze tramite l’applicazione per Windows e macOS.

Inoltre, per garantirti la maggiore libertà di movimento possibile, il mouse Logitech è completamente wireless (è presente un piccolo dongle USB da collegare al PC) e monta una batteria di lunghissima durata.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il super mouse da gaming di Logitech fintanto che puoi riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con le consegne rapide e gratuite con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.