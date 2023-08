Logitech G PRO TKL, finalmente la tastiera meccanica per i PRO in super sconto!

Logitech G PRO TKL è una tastiera meccanica di alta qualità realizzata da uno dei produttori di hardware PC più importanti e rispettati. Logitech G PRO TKL è una tastiera compatta progettata appositamente per i giocatori professionisti. Questa tastiera TKL (Tenkeyless) è priva del tastierino numerico sulla destra, il che la rende più compatta e permette di avere più spazio sul desktop. Una tastiera per veri PRO che si merita quindi uno sconto assolutamente PRO: un clamoroso MENO 27% per un risparmio netto di ben 36 euro! Ve la portate a casa spendendo 99 euro!

Per veri PRO… e non solo!

Una delle caratteristiche distintive della Logitech G PRO TKL è la sua qualità costruttiva. È realizzata con materiali di alta qualità che la rendono resistente e durevole nel tempo. Il design è sobrio e minimale, adatto a chi cerca una tastiera dallo stile professionale.

La tastiera utilizza interruttori meccanici della linea GX Blue di Logitech. Questi interruttori offrono una risposta tattile precisa e una pressione di azionamento ridotta rispetto ad altri interruttori meccanici. Inoltre, sono stati progettati per offrire una durata di vita superiore a 70 milioni di pressioni. Logitech G PRO TKL è stata progettata con e per gli atleti di eSport per prestazioni, velocità e precisione di livello competitivo.

Logitech G PRO TKL dispone poi di un sistema anti-ghosting avanzato che permette di premere più tasti contemporaneamente senza perdere alcuna pressione. Questo è particolarmente utile nei giochi in cui sono richieste mosse rapide e reattive.

La tastiera è dotata di retroilluminazione RGB personalizzabile, che permette di illuminare ogni singolo tasto con il colore desiderato. La retroilluminazione può essere personalizzata attraverso il software G HUB di Logitech, che offre una vasta gamma di effetti di illuminazione e la possibilità di creare profili personalizzati per ogni singolo gioco.

Logitech G PRO TKL è anche dotata di un comodo cavo removibile. Questo permette di collegare la tastiera al computer senza dover gestire tanto ingombro che può creare confusione sul desktop. Inoltre, il cavo removibile permette di riporre la tastiera in modo più comodo e pratico. Il tutto nell’ottica dell’ottimizzazione degli spazi, del confort e dell’immediatezza di utilizzo.

Logitech G PRO TKL è pensata per soddisfare le esigenze dei PRO ma ovviamente è capace di soddisfare tutte le tipologie dei giocatori. Tutto punta alla fascia alta, dai materiali alle prestazioni: il maxi-sconto Amazon MENO 27% è davvero eccezionale.

INSTABUY!

