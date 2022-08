Stai mettendo insieme la tua postazione da gaming oppure hai intenzione di fare qualche aggiornamento? Beh, allora senza alcun dubbio dovresti prendere in considerazione le periferiche di un brand affermato e affidabile come Logitech G. In particolare, oggi ti segnalo la tastiera meccanica Logitech G PRO TKL, che puoi acquistare in offerta su Amazon a 79,99 euro. Il risparmio, grazie allo sconto del 41%, è di ben 55 euro.

La Logitech G PRO è una tastiera meccanica compatta (design TKL, quindi privo del tastierino numerico) e portatile. È stata realizzata in collaborazione con noti talenti di eSport, in modo da garantire velocità e precisione di livello competitivo.

Il design compatto senza tastierino numerico lascia spazio per il movimento del mouse. La tastiera è anche facile da trasportare, ideale per i tornei.

Gli switch sono i GX Blue, di livello professionale: sono a lunga durata e offrono un clic udibile (molto soddisfacente) e un feedback di resistenza percepibile per una pressione dei tasti solida e sicura.

Non passa inosservata la retroilluminazione RGB LIGHTSYNC, programmabile con schemi da salvare nella memoria integrata. Poi ti segnalo il cavo micro-USB removibile con design a tre punte, i piedini in gomma antiscivolo e 12 macro per tasti programmabili (tramite Logitech G HUB).

