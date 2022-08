Logitech G213 Prodigy ad un prezzo FOLLE su Amazon

Gioca ai tuoi giochi per PC preferiti con stile con la tastiera Logitech G213 Prodigy. Utilizzando i tasti Logitech Mech-Dome, la tastiera offre un’esperienza di gioco confortevole, mentre la matrice di gioco anti-ghosting mantiene in controllo anche quando vengono premuti più tasti contemporaneamente. Il G213 dispone di cinque zone di illuminazione RGB individuali in grado di visualizzare 16,8 milioni di colori. Puoi personalizzare l’illuminazione RGB e assegnare più funzioni a determinati tasti con il software di gioco Logitech. La tastiera presenta un design durevole e resistente agli schizzi. Acquistala su Amazon a soli 49,99€ invece di 81,99€.

Sono disponibili controlli multimediali dedicati in modo da poter riprodurre, mettere in pausa, riavvolgere, avanzare rapidamente e interrompere i file multimediali. Ci sono anche i pulsanti volume e muto. La G213 è caratterizzato da una struttura a membrana e keyframe progettata per resistere alle fuoriuscite fino a 60 ml. Il poggiapolsi integrato e i piedini regolabili consentono di trovare la posizione di digitazione ottimale.

I tasti Logitech Mech-Dome sono appositamente ottimizzati per offrire una risposta tattile e un profilo prestazionale. La G213 dispone di cinque zone di illuminazione individuali e 16,8 milioni di colori. Cambia i colori per adattarli alla tua configurazione, a giochi specifici o semplicemente per impostare i tuoi colori preferiti. Una scarsa perdita di luce attorno ai cappucci dei tasti significa che più luce passa attraverso le lettere, rendendo ogni tasto più brillante e più facile da trovare al buio.

La regolazione dell’angolo a due livelli ti consente di impostare la tastiera nella posizione ideale, mentre il poggiapolsi integrato allevia il disagio o l’affaticamento, così puoi continuare a giocare comodamente round dopo round. Controlla le tue tracce in background senza mettere in pausa l’azione. Presenti anche i controlli multimediali dedicati che possono essere utilizzati per riprodurre, mettere in pausa e silenziare musica e video all’istante. Regola il volume o passa al brano successivo con il semplice tocco di un pulsante. Approfitta ora dello sconto del 39% e acquistala su Amazon; se ti abboni a Prime inoltre, la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.