LOGITECH G29: ecco il prezzo ECCEZIONALE di Amazon

Al giorno d’oggi sono tantissimi i videogiochi di corse attualmente presenti sul mercato, che propongono un comparto tecnico tendente al fotorealismo e con un ottimo sistema di guida. Per migliorare ulteriormente l’esperienza in questi casi è più che necessario l’utilizzo di un vero e proprio volante, rispetto al classico uso del joypad che (ovviamente) non restituisce lo stesso coinvolgimento. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il volante Logitech G29 in offerta al sensazionale prezzo di soli 199 euro, con un ottimo 51% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso Logitech.

Volante Logitech G29: entra subito in pista

Partiamo col dire prima di tutto che questo volante è totalmente compatibile con il PC e tutte le console dell’ecosistema Sony, rispettivamente PlayStation 5, PlayStation 4 e PlayStation 3. Avrai quindi la possibilità di giocare sia ai racing game del passato che del momento, come nel caso del recentissimo Gran Turismo 7, che ha recentemente ricevuto un aggiornamento per l’esperienza con PlayStation VR2, ancor più immersiva di prima.

In questo caso si tratta di un volante davvero robusto e resistente: tutto questo è garantito dalla presenza dell’acciaio inossidabile, che ti permetterà di utilizzare questo volante per la guida per anni e anni, senza riscontrare il benché minimo problema.

Molto apprezzate poi le rifiniture in vera pelle cucita a mano, che danno il giusto tocco di lusso e soprattutto si avvicinano di gran lunga alla controparte dei volanti “reali” usati in pista.

Oltre a questo troviamo i pedali a pavimento che possono essere regolati completamente a tuo piacere, in base alle preferenze personali. Grazie alla presenza della tecnologia di ritorno di forza (Force Feedback) ti sembrerà di guidare realmente come se fossi in pista, riuscendo a percepire alla perfezione ogni tipologia di terreno possibile. Il volante permette addirittura una rotazione di ben 900 gradi, dandoti la possibilità di ruotare per due volte e mezzo in un senso e nell’altro.

In definitiva a poco meno di 200 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori volanti per racing game su console attualmente presenti sul mercato, con il quale potrai avere un’esperienza davvero coinvolgente e immersiva: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo volante Logitech G29 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

