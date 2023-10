Logitech G305 il mouse da gaming DEFINITIVO oggi col 47% di sconto

Per chi è un hardcore gamer e gioca su PC, avere un ottimo mouse è qualcosa di imprescindibile. Soprattutto nel gioco competitivo, è fondamentale poter contare su un dispositivo che sia quasi un’estensione della propria mano. Proprio come questo eccellente mouse, il Logitech G305, tuo ad appena 39€ invece che al solito prezzo di 61,99€. Spedizioni super veloci e gratis garantite da Amazon.

Mouse Logitech G305: per i professionisti del gioco

Il Logitech G305 è un dispositivo per veri professionisti del gaming. Piccolo e maneggevole, si tiene perfettamente col palmo della mano. Questo garantisce un’ottima presa e una fluidità e sensibilità estrema durante il suo utilizzo, e la tecnologia LIGHTSPEED Wireless ultraveloce ti offre infatti un’esperienza di gioco senza lag, grazie a una velocità di aggiornamento super veloce di 1 ms.

La forma resistente, leggera e il ricevitore nano USB integrato rendono G305 un ‎ottimo mouse per desktop, e anche un eccellente mouse per computer portatile per giocare ‎ovunque. E poi ha una batteria ultra duratura che ti offre fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA.

E’ chiaro che non stiamo parlando di un prodotto rivolto a tutti, ma più dettagliatamente a un pubblico di hardcore gamer. Ma proprio per questo. considerando il prezzo irrisorio grazie al super sconto di Amazon, non puoi lasciartelo scappare.

Non stare lì a pensarci troppo, occasioni come queste sono rare: coglila e fai tuo un mouse Logitech professionale ad appena 39€ invece che al solito prezzo di 61,99€, col 47% di sconto. Spedizioni super veloci e gratis garantite da Amazon.

