Logitech G305 LIGHTSPEED un super mouse da gaming a metà prezzo

Logitech G305 LIGHTSPEED venduto a metà prezzo su Amazon è da acquistare senza se e senza ma. Dove trovate un mouse gaming wireless (con tanti colori da scegliere poi) ad un prezzo bomba di 36,99 euro? Stiamo parlando di ben 51% in meno rispetto al prezzo base, praticamente un minimo storico senza timore di smentita. Qualità da fascia alta ad un prezzo da fascia media!

Mouse da gioco perfetto!

Logitech G305 LIGHTSPEED si collega tramite un ricevitore USB e utilizza una singola batteria AA per l’alimentazione.

La durata è da primato, cambieremo la piccola stilo AA solo dopo circa 250 ore di utilizzo. Davvero non male per un mouse wireless. I materiali costruttivi sono di grande qualità, gli stessi utilizzati per la fascia premium dei prodotti Logitech. La forma è piuttosto classica, quella tipica che ricorda un uovo, di conseguenza è anche molto comoda ed ergonomica.

Troviamo un paio di pulsanti laterali a sinistra e un pulsante dietro la rotella di scorrimento che funge da pulsante per regolare la CPI, ovvero la sensibilità di scorrimento.

Il tutto ovviamente programmabile a seconda delle nostre esigenze. A sorprenderci è una latenza di clic incredibilmente bassa. D’altronde è un mouse da gaming, dove anche il millisecondo fa la differenza. In quest’ottica Logitech G305 LIGHTSPEED è un mouse perfetto per chi cerca prestazioni estremamente affidabili durante sia le partite rilassate tra amici che quelle competitive. Facile quindi pensare che Logitech G305 LIGHTSPEED sia un mouse tutto fare, perfetto per coloro i quali lo utilizzeranno per mirare con grande precisione e rapidità negli FPS più coinvolgenti, quanto per quelle persone che cercano un mouse estremamente affidabile per lavorare tra infiniti fogli di Excel o complesse timeline ricche di effetti e tracce varie.

Logitech G305 LIGHTSPEED a questo prezzo bomba è da acquistare assolutamente. Ci vogliono solo 36,99 euro, per portarsi a casa un mouse di grande qualità costruttiva, estremamente ergonomico, e perché no, elegante e soprattutto capace di non sfigurare a livello di prestazioni con mouse da gaming ben più blasonati e ovviamente ben più costosi. Venduto e spedito da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.