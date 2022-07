Logitech G335: HEADSET versatili e potenti in sconto del 42% su Amazon

L’headset Logitech G335: design elegante e qualità audio a 360 gradi grazie ai suoi potenti driver da 40 mm. Puoi trovarli su Amazon a soli 41,78€ invece di 71,99€ in questo momento.

Poiché si tratta di un headset cablato, possiede una porta da 3,5 mm che lo renda compatibile con una miriade di dispositivi che includono PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e persino telefoni cellulari. Inoltre viene fornito con uno splitter a Y per jack separati per microfono e cuffie per gli utenti di PC. Dopo aver collegato l’auricolare al dispositivo (viene fornito con un cavo di registro da 1,8 m), sei pronto per giocare o ascoltare musica. Il peso del G335 è quasi inesistente e, soprattutto, è molto comodo da indossare e i suoi cuscinetti auricolari traspiranti ti consentono di indossarlo ancora più a lungo. Inoltre, c’è una rotella del volume sulla che ti consente di regolare facilmente i livelli e di disattivare il microfono.

Specifiche audio:

Driver: 40 mm;

Risposta in frequenza: 20 Hz-20 KHz;

Impedenza: 36 Ohm Sensibilità: 87,5 dB SPL/mW;

Pattern pickup microfono: cardioide (unidirezionale);

Risposta in frequenza: 100 Hz – 10 KHz;

La qualità audio è ottima grazie ai driver al neodimio da 40 mm. Producono medi particolarmente forti e bassi liberi. Funziona anche su Nintendo Switch e PlayStation 4. Inutile dire che le cuffie aiutano a immergerti maggiormente nei giochi, ma anche l’ascolto di musica si rivela essere un’esperienza piacevole e ottima per gli audiofili. Le cuffie sono anche certificate Discord, il che significa che hanno dato al G335 il marchio di approvazione. Grazie allo sconto del 42% puoi acquistarle oggi su Amazon ad un prezzo davvero molto competitivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.