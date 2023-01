Logitech G402 Hyperion Fury: ideale per gaming e ufficio, ottimo prezzo su Amazon

Logitech ha una lunga e invidiabile storia nel mercato dei mouse da gioco, sopratutto quando si parla di prodotti di alto livello a costi contenuti. Il G402 racchiude in un sensore laser ad alta velocità e sensibilità, un processore ARM a 32 bit e una gran quantità di pulsanti programmabili, quindi ha tutto quello di cui potresti avere bisogno. Acquistalo ora su Amazon a soli 39,99€ invece di 69,99€.

Uno delle aree in cui Logitech G402 impressiona davvero è il design. La combinazione di plastica nera opaca e lucida rende tutto più invitante, compreso l’offset incandescente

e i ll logo G blu.

Anche se non ci sono materiali premium, fa comunque il suo lavoro. Non c’è niente dell’alluminio del Corsair M65 o gli eleganti cavi intrecciati di molti modelli premium. Ecco il cavo,

sebbene perfettamente lungo e relativamente privo di pieghe, è in gomma liscia.

Mentre il G402 potrebbe non sembrare la parte in uso, lo sente sicuramente. La finitura opaca si sente benissimo sotto la mano e le dita durante il contouring è quasi perfetto. Ora chiaramente c’è sempre un grado di preferenza personale quando si tratta di ergonomia del mouse, ma a questo recensore il G402 lo inchioda assolutamente.

La sezione superiore leggermente curva sostiene piacevolmente la mano quando è in un altro posizione rilassata mentre i lati smerlati e gommati forniscono un vero presa salda quando si sposta il mouse con il pollice e il mignolo. Anche la sezione svasata sotto l’impugnatura del pollice aiuta davvero il pollice a non farlo sfilare. Al contrario, i lati abbastanza piatti della Steel Series Sensei possono farlo quasi far scivolare il pollice sotto il mouse.

Le modifiche includono i bordi smussati attorno alla base del mouse, che aiuta a garantire che il mouse non scavi nel tappetino del mouse, un particolare ostacolo quando si solleva e si sposta rapidamente il mouse nei giochi FPS. Approfitta ora dello sconto del 43% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.