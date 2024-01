Logitech G402, il mouse gaming da SBALLO è REGALATO su Amazon

Il mouse è uno di quegli accessori PC indispensabili, anche per chi gioca. Specialmente se ne fai un uso intenso a livello professionale o quasi. Oggi hai l’occasione di fare tuo un super professionale mouse gaming acquistando un fantastico Logitech a soli 29€. Spedizioni super veloci e gratuite con Amazon.

Mouse gaming Logitech G402 , super affare su Amazon

Questo dispositivo è super rapido: offre una delle velocità più elevate di tracciamento tra i mouse gaming ottici, fino a 500 IPS, per movimenti fluidi anche negli sparatutto più complessi. Facile da configurare, è compatibile con Windows, macOS, Chrome OS e Linux e funziona immediatamente non appena colleghi il ricevitore USB al tuo computer o laptop.

Mantenere polso e mano in una posizione comoda significa che non devi piegarli in maniera innaturale per usare il mouse, così da avere anche un’esperienza più confortevole. Il device è progettato con un design ergonomico ed è senza fili, per offrire più comfort e precisione.

Poi è adatto a utenti mancini e destrorsi ed entra in una borsa grazie alle dimensioni ridotte. Aggiungici tracciamento Ottico 1000 DPI e una durata della batteria di 18 mesi, e capirai che stiamo parlando del top.

Professionisti, videomaker, navigatori seriali, chiunque faccia un uso intenso del mouse deve avere cura della salute delle proprie mani e dei propri polsi, e questo mouse di Logitech fa al caso suo. Questo mouse senza fili è un’ottima soluzione per chiunque, ma soprattutto per gli hardcore gamer.

Dopo un’intensa giornata di utilizzo eviterete anche polsi doloranti e perdite di tempo. Basta seguire questo link per risparmiare 29€. Ma bisogna fare in fretta perché a questo prezzo così basso, oggetti simili durano sempre poco su Amazon.

