Logitech G413 TKL SE Tastiera Meccanica, per veri PRO ad un prezzo fantastico!

La tastiera meccanica gaming Logitech G413 TKL SE è un’ottima scelta per i giocatori che cercano qualcosa di più, e per più intendiamo tanta qualità costruttiva e prestazioni da primi della classe, rispetto alle normali tastiera a membrana, economiche o Premium che siano. Bella, elegante, solida ed estremamente performante, queste sono le caratteristiche di questa tastiera Logitech G413 TKL SE. Essendo un prodotto di fascia alta anche il prezzo lo è, ma grazie ad uno sconto Amazon davvero generoso MENO 28% il prezzo viene tagliato brutalmente di 24 euro, per un totale a spendere ora di 61,43 euro! Davvero un’offerta coi fiocchi, da non lasciarsi scappare!

Quel piacevolissimo clic clic clic

Una delle caratteristiche principali della tastiera Logitech G413 TKL SE è il suo layout compatto e senza tastierino numerico. Questa funzionalità consente ai giocatori di avere più spazio sulla scrivania per il loro mouse e altri accessori, migliorando la loro comodità durante le sessioni di gioco intense.

La tastiera Logitech G413 TKL SE è dotata di interruttori meccanici Romer-G, che offrono una risposta rapida e precisa durante il gioco. Questi interruttori sono progettati per essere morbidi al tatto, ma allo stesso tempo offrono una resistenza ideale per evitare azioni indesiderate. Inoltre, hanno una lunga durata di vita, garantendo che la tastiera sia pronta per sostenere anche le sessioni di gioco più lunghe.

Logitech G413 TKL SE è anche dotata di una struttura in lega di alluminio di alta qualità. Questo design robusto e resistente garantisce che la tastiera sia in grado di sopportare l’uso intenso nel corso del tempo. Inoltre, la parte superiore in alluminio conferisce alla tastiera un aspetto elegante e una sensazione sia visiva che tattile di qualità. Illuminazione dei tasti è poi bianca, sobria e funzionale, e solo nei caratteri, non esce fuori dal tasto stesso, un tocco di classe davvero apprezzato.

La tastiera meccanica gaming Logitech G413 TKL SE è una scelta eccellente per i giocatori che cercano un dispositivo di alta qualità, estremamente ben costruito, durevole e dalle prestazioni PRO, graziato poi oggi da uno sconto Amazon davvero allettante, MENO 28%!

