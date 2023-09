Logitech G435 LIGHTSPEED Cuffie Wireless: Amazon impazzisce PREZZO DIMEZZATO

Logitech G435 LIGHTSPEED sono cuffie gaming wireless di grande qualità, un dispositivo pensato e realizzato per i giocatori più esigenti. Dove l’audio cristallino posizionale è fondmentale ai fini della vittoria. Ovviamente non sono solo cuffie ottime per il gaming, ma sono perfette per tutte le tipologie di utilizzo! Oggi Amazon è pazza, e le sconta di un sontuoso MENO 49% che di fatto dimezza il prezzo! Da 88 euro le pagherete ora 45 euro!

Offerta davvero clamorosa, in un sola parola… INSTABUY!

Belle, comode… e come suonano!

La qualità distintiva delle cuffie Logitech G435 LIGHTSPEED è la tecnologia LIGHTSPEED wireless, che, proprio come dice il nome, offre un’esperienza di connessione rapida e affidabile. Questa connessione wireless ad alte prestazioni consente una latenza quasi nulla, garantendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva.

La leggerezza è un altro punto forte: con un peso di soli 165 grammi, le cuffie sono comode da indossare anche durante sessioni di gioco prolungate. La fascia da testa regolabile e le cuffie morbide e traspiranti garantiscono una vestibilità personalizzata e un comfort ottimale.

Il design compatto e minimalista delle cuffie Logitech G435 LIGHTSPEED le rende anche molto portatili. Le cuffie si piegano facilmente in modo da occupare meno spazio e possono essere facilmente riposte in una borsa o in uno zaino.

Dal punto di vista audio, Logitech G435 LIGHTSPEED offro una qualità sonora eccellente. Con driver da 40 mm, le cuffie sono in grado di offrire un’ampia gamma di frequenze, garantendo una resa fedele dei suoni sia nelle alte che nelle basse frequenze.

Per quanto riguarda l’autonomia della batteria, Logitech G435 LIGHTSPEED offre fino a 18 ore di gioco continuo con una singola carica. Le lunghe ore passate davanti allo schermo non spaventano queste cuffie che sono quindi a tutti gli effetti, un affidabile compagno di gioco!

Logitech G435 LIGHTSPEED a questo prezzo sono assolutamente da comperare, un MENO 49 % è davvero irripetibile!

