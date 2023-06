Logitech G502 HERO Mouse top da gamer praticamente a metà prezzo!

Logitech G502 HERO è un mouse gaming dalle prestazioni elevate, una vera e propria arma non c0nvenzionale che può fare la differenza nelle partite più tirate e concitate, e che davvero può dare un significativo vantaggio competitivo. Non un semplice mouse, ma un dispositivo dalle funzionalità e caratteristiche Premium che oggi, grazie al mega sconto Amazon, possiamo farlo nostro praticamente dimezzando il prezzo di listino. Cosa ne dite di un fantastico MENO 47%? Cosa ne dite del costo che da 92,99 euro diventa un favoloso 49 euro?

Un mouse per Pro ad un vero prezzo di saldo!

Logitech G502 HERO è dotato di un sensore ottico HERO 25K che offre una precisione elevatissima e una velocità di tracciamento fino a 400 IPS. Il mouse ha 11 pulsanti programmabili, che possono essere assegnati a diverse funzioni e macro tramite il software Logitech G HUB. Il mouse ha anche una memoria integrata che permette di salvare fino a cinque profili personalizzati e portarli con sé su qualsiasi PC.

Logitech G502 HERO ha un design ergonomico e confortevole, adatto sia a mancini che a destrorsi. Il mouse ha una rotellina in metallo iperveloce, che può essere bloccata o sbloccata per scorrere rapidamente o con precisione. Il mouse ha anche un pulsante per il cambio istantaneo dei DPI, che consente di passare da una sensibilità alta a una bassa con un solo clic. Il mouse ha inoltre un sistema di regolazione del peso, che permette di aggiungere o rimuovere cinque pesi da 3,6 grammi ciascuno per bilanciare il mouse secondo le proprie preferenze.

La personalizzazione è quindi uno dei punto di forza di Logitech G502 HERO, ma non è solo funzionale al raggiungimento delle prestazioni ottimali. C’è anche quella estetica. Il mouse ha una retroilluminazione RGB personalizzabile, che può sincronizzarsi con altri dispositivi Logitech G grazie alla tecnologia LIGHTSYNC, per mostrare fino a 16,8 milioni di colori e diversi effetti luminosi, che possono essere modificati tramite il software Logitech G HUB. Un mouse davvero spettacolare, dalle prestazioni e dall’estetica top.

Precisione eccezionale, una personalizzazione avanzata e comfort ottimale sono le caratteristiche vincenti di Logitech G502 HERO. Da oggi però abbiamo anche la regina delle caratteristiche vincenti, ovvero il taglio del 47% sul prezzo di listino.

Logitech G502 HERO a sole 49 euro! Mettetelo subito nel carrello, sta andando a ruba!

