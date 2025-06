Logitech K120, la tastiera più versatile, è in promozione per poche ore

La Logitech K120 si presenta come una soluzione pratica ed economica per chi cerca una tastiera affidabile e confortevole. Disponibile a un prezzo di circa 14,19 euro, rappresenta un’opzione accessibile senza sacrificare qualità e funzionalità. Il suo design tradizionale con tastierino numerico e materiali riciclati al 51% sottolinea un impegno verso la sostenibilità ambientale.

Comfort ed ergonomia per un utilizzo prolungato

La Logitech K120 è stata progettata per offrire un’esperienza di digitazione confortevole anche durante lunghe sessioni di lavoro o studio. Grazie al suo profilo ribassato e alla barra spaziatrice curva, consente una posizione naturale delle mani, riducendo l’affaticamento. I piedini regolabili, inoltre, permettono di personalizzare l’inclinazione per adattarsi alle preferenze ergonomiche individuali.

Uno dei punti di forza della K120 è la sua tecnologia plug-and-play, che elimina la necessità di installare software aggiuntivi. Basta collegare il cavo USB al dispositivo per iniziare immediatamente a utilizzarla. Questa tastiera è compatibile con i principali sistemi operativi, tra cui Windows 7, 8, 10 e versioni successive, Chrome OS e Linux, rendendola una scelta versatile per diverse esigenze.

La Logitech K120 è stata pensata per resistere all’usura quotidiana. I tasti anti-sbiadimento mantengono la loro leggibilità anche dopo anni di utilizzo, mentre la resistenza agli schizzi protegge la tastiera da piccoli incidenti con liquidi. Queste caratteristiche la rendono ideale per un uso intensivo sia in ambienti domestici che professionali.

Per chi desidera una scrivania priva di cavi, Logitech propone la K270, una variante wireless della K120. Con un’autonomia fino a due anni, questa tastiera offre la stessa semplicità d’uso della versione cablata, ma con la comodità della connessione senza fili. Sebbene il prezzo sia leggermente superiore, la tecnologia wireless giustifica ampiamente la differenza.

Acquistare la Logitech K120 significa investire in una tastiera affidabile, ergonomica e sostenibile, ideale per chi cerca funzionalità essenziali a un costo contenuto. Grazie alla sua combinazione di comfort, durabilità e rispetto per l’ambiente, si conferma una scelta intelligente per migliorare la propria esperienza di digitazione quotidiana. Comprala adesso a soli 14,19 euro, IVA inclusa.

