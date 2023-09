Logitech K380, la mini tastiera wireless per Android e iOS SVENDUTA a 33€

Se cerchi una tastiera Wireless compatta e leggera, ma estremamente performante, fatti furbo e corri su Amazon per assicurarti questa elegante Logitech K380 di colore nero. Con appena 33€ te la porti a casa subito, con le spedizioni super veloci e gratuite offerte da Amazon. Goditi la praticità della digitazione su computer desktop ‎anche con cellulare e tablet. Compatibile con Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS e ‎AppleTV.

Tastiera Logitech K380 in super sconto su Amazon

Questa tastiera è semplicemente favolosa. Compatta e leggera la porti con te in ogni ‎stanza della casa, oppure ovunque vuoi. Lo puoi utilizzare su qualunque computer, telefono o tablet ‎compatibile. Ottimo da questo punto di vista anche il doppio layout Windows / MacOS. Poi ha tanti colori nuovi colori per il tuo stile, per far si che la tua postazione di lavoro diventi puro design.

Questa tastiera multi-device ha delle caratteristiche e delle qualità costruttive davvero interessanti. E’ realizzata completamente in plastica, pesa circa 420 grammi e ha un buon spessore di 16 mm. E poi è anche super facile da collegare, e puoi connetterla con tre dispositivi bluetooth. Lo switch tra i dispositivi BT risulta tra l’altro immediato: associa fino a 3 dispositivi di qualsiasi sistema operativo e passa dall’uno all’altro con un semplice tocco. In questo modo puoi digitare, cambiare semplicemente dispositivo e continuare a digitare.

Le dimensioni contenute ti consentono di tenere il mouse più vicino a te, garantendoti maggiore comfort e una postura migliore. I tasti sagomati e arrotondati si adattano alla forma dei polpastrelli e ti offrono un’esperienza di digitazione fluida, silenziosa e familiare. E poi c’è la batteria che dura due anni: con una coppia di batterie alcaline AAA preinstallate, tecnologia auto-sleep e un pulsante on/off niente più stress.

Poche chiacchiere quindi: tastiere Wireless come questa, compatta e leggera ma estremamente performante, per giunta di marca, a meno di questa cifra non la troverai mai. Fatti furbo, quindi, non pensarci troppo e fai tua questa Logitech K380 con 33€ e con le spedizioni super veloci e gratuite offerte da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.