Logitech K380 per Mac, la tastiera ECONOMICA pe i tuoi dispositivi Apple costa solo 34€

La tastiera Logitech K380 per Mac è un accessorio versatile e compatto progettato per offrire un’esperienza di digitazione eccellente su dispositivi Apple. Con un profilo sottile e una connettività Bluetooth multidispositivo, questa tastiera si adatta perfettamente a MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad, offrendo la flessibilità di passare facilmente tra diversi dispositivi con un solo tocco.

Il colore mirtillo aggiunge un tocco di personalità e si integra perfettamente con l’estetica di altri prodotti Apple. La tastiera presenta il layout specifico per Mac, con tasti dedicati e funzioni che semplificano il controllo del sistema operativo e delle applicazioni. Assicuratela subito su Amazon, dove adesso è in sconto del 33% a soli 34€ e con le spese di spedizione gratuite via Prime.

Logitech K380 per Mac: l’alternativa ideale su dispositivi Apple

Una delle caratteristiche distintive della Logitech K380 è la funzione Easy-Switch, che consente di passare istantaneamente tra tre dispositivi diversi. Puoi connettere la tastiera a MacBook, iPad e persino iPhone, e con un semplice tocco su un pulsante, cambiare rapidamente il dispositivo a cui è connessa. Questa funzione è particolarmente utile per chi lavora su più dispositivi contemporaneamente.

La durata della batteria è notevole, con una singola coppia di batterie AAA che può durare fino a due anni, rendendo la tastiera Logitech K380 per Mac una scelta conveniente e a bassa manutenzione. Inoltre, la tastiera è leggera e facile da trasportare, il che la rende ideale per chi è in movimento e vuole una tastiera di qualità sempre a portata di mano.

In sintesi, la tastiera Logitech K380 per Mac è una tastiera Bluetooth versatile, elegante e funzionale che si integra perfettamente nell’ecosistema Apple. Offre una soluzione di input affidabile per chiunque utilizzi dispositivi Mac e desideri un’esperienza di digitazione di alta qualità. Assicuratela subito su Amazon, dove adesso è in sconto del 33% a soli 34€ e con le spese di spedizione gratuite via Prime.

