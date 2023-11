Logitech Keys-To-Go, la tastiera per iPhone, iPad e Apple TV CROLLA su Amazon

La Logitech Keys-To-Go è una tastiera Bluetooth sottile e leggera progettata per funzionare con dispositivi iOS, tra cui iPhone, iPad e Apple TV. La sua dimensione, dunque, la rende facilmente trasportabile ovunque tu vada, ed è progettata per adattarsi facilmente a borse e zaini. si collega ai tuoi dispositivi iOS tramite Bluetooth in modo rapido e semplice.

Una volta abbinata, puoi iniziare a digitare immediatamente. Allora, falla tua al prezzo di 64€ su Amazon, approfittando così dello sconto del 16% sul prezzo di listin. Le spedizioni, poi, sono gratuite coi servizi Prime.

La tastiera Logitech Keys-To-Go

La tastiera è progettata specificamente per dispositivi iOS e ha un layout italiano QWERTY. Può essere utilizzata con iPhone, iPad e persino Apple TV per semplificare la digitazione e la navigazione, ed è rivestita in un materiale resistente agli schizzi, il che significa che è protetta da piccole quantità d’acqua o sporco. Questo la rende adatta per l’uso in varie situazioni.

La tastiera è alimentata da una batteria ricaricabile che offre un’autonomia prolungata. Puoi usarla per lunghi periodi senza doverla ricaricare frequentemente. Nonostante le sue dimensioni compatte, i tasti sono ben distanziati e offrono una buona esperienza di digitazione. Il feedback tattile è confortevole.

Puoi personalizzare i tasti della tastiera in base alle tue preferenze attraverso le impostazioni del dispositivo iOS. La Logitech Keys-To-Go, insomma, è ideale per chi ha bisogno di una tastiera portatile da utilizzare con dispositivi iOS.

È particolarmente utile per scrivere e comunicare in modo più efficiente su dispositivi mobili come iPhone e iPad. Con la sua resistenza agli schizzi e la batteria a lunga durata, è adatta anche per l’uso in viaggio o all’aperto, e col prezzo di 64€ è un affare davvero irrinunciabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.