Logitech M170: il mouse da portare dietro per 12 mesi e SENZA FILI

Ammattiamolo: il trackpad è comodo ma avere un mouse tra le mani lo è ancora di più. In certe occasioni questa periferica è essenziale e allora perché farne a meno? Il Logitech M170 è il modello perfetto da avere sempre dietro.

Ovviamente lo puoi utilizzare anche con il tuo PC per eliminare i fili una volta e per tutte. Collegati ora su Amazon per approfittare del ribasso del 30% e portarlo a casa con soli 11,89€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech M170: il mouse wireless che ti regala l’esperienza di cui sei in cerca

Completamente wireless, questo Logitech M170 è il mouse perfetto se ne vuoi avere uno senza fronzoli ma comunque perfetto. Conta che grazie al suo design è ambidestro quindi non hai limitazioni anche se sei mancino.

Lo colleghi al tuo dispositivo utilizzando il ricevitore micro USB che trovi in confezione ed è pronto a funzionare all’istante. In più ti segnalo che è compatibile con vari sistemi operativi.

Caratteristica saliente? La durata della batteria. Ti basta infilarne una al suo interno per poterlo utilizzare per 12 mesi continuativi e senza mai scendere a compromessi. Praticamente la cambi una volta all’anno e non te ne preoccupi più.

Ha un sensore con tracciamento ottico per non deluderti su alcuna superficie e funziona fino a 10 metri di distanza.

Stai ancora aspettando? Non perdere tempo ma collegati immediatamente su Amazon dove porti a casa il tuo Logitech M170 a soli 11,89€ con il ribasso del 30%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.