Logitech M185 a soli 9€ su Amazon: con lo sconto del 44% è il mouse BEST BUY

Il mouse wireless Logitech M185 offre una comoda esperienza di utilizzo senza fili per il tuo PC, Mac o laptop. Dotato di una connessione wireless affidabile a 2,4 GHz tramite un mini ricevitore USB, ti permette di muoverti liberamente senza vincoli di cavi.

Un ottimo dispositivo, che a dispetto delle indubbie qualità realizzative e tecniche costa davvero una miseria: appena 9€, comprese le spese di spedizione. Questo grazie ad Amazon, che solo per oggi lo sconto del 45%.

Logitech M185 il mouse che tutti vogliono

Con la sua connessione senza fili, durata della batteria prolungata e tracciamento ottico preciso, questo mouse è una scelta affidabile per chi cerca un mouse semplice e funzionale. La durata della batteria del mouse M185 è di 12 mesi, garantendo un utilizzo prolungato senza dover pensare frequentemente alla ricarica. Inoltre, il mouse è dotato di un pratico interruttore di accensione/spegnimento per preservare ulteriormente l’autonomia della batteria quando non in uso.

Il tracciamento ottico con risoluzione di 1000 DPI offre un controllo preciso del cursore sullo schermo, garantendo un’esperienza di navigazione fluida e reattiva. Il design ambidestro del mouse M185 lo rende comodo da utilizzare sia per destri che per mancini.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, il mouse Logitech M185 è semplice da installare e utilizzare. Basta collegare il mini ricevitore USB al tuo computer e il mouse sarà pronto per l’uso. In conclusione, il Logitech M185 è un mouse wireless affidabile e conveniente, ideale per un uso quotidiano. Prendilo adesso su Amazon, dove costa una miseria: appena 9€, comprese le spese di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.