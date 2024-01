Logitech mouse da GAMING, mega OCCASIONE su Amazon: costa SOLO 49€

Se sei un gamer, allora non puoi non comprare questo mouse davvero incredibile. Sopratutto oggi, che ti puoi portare a casa il mouse Logitech a soli 49,99€, invece di 92,99€. Con questo mouse potrai anche giocare tutta la notte. Corri immediatamente su Amazon, sta per finire.

Ogni gamer è in cerca di un mouse adatto al suo lavoro e gioco, ecco perché questo fa decisamente al caso tuo. Corri immediatamente su Amazon e aggiungilo al carrello, così al checkout lo troverai scontato del 46% automaticamente dal sito.

Logitech G G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate

Questo mouse da gaming è l’ideale per giocare ai tuoi videogames preferiti. Si tratta di un mouse davvero assurdo, con tanto di sconto del 46%. Ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili oggi su Amazon.

Il sensore ottico per gaming mouse HERO offre un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Il mouse da gioco cablato Logitech G ti offre un controllo completamente personalizzato delle tue impostazioni di gioco.

Regola il tuo stile di gioco. Aggiungi fino a cinque pesi da 3,6 g per una configurazione personalizzata di peso e bilanciamento. La tecnologia Logitech G LIGHTSYNC ‎offre un’illuminazione RGB completamente‎ personalizzabile, sincronizzabile anche con il tuo stile di gaming.

Questa offerta è la migliore su Amazon, quindi non dovresti davvero fartela scappare. Oggi, trovi questo mouse con tanto di sconto del 46%. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi e possa finire!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.