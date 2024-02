Logitech Mouse e Tastiera Wireless: SCONTO OGGI su Amazon!

Se hai bisogno di rimettere a nuovo la tua zona di lavoro devi assolutamente conoscere cosa ha in serbo per te Logitech. Un kit completo di mouse e tastiera di alta qualità, oggi in sconto su Amazon a un prezzo davvero eccezionale: parliamo di una detrazione del 5% con la quale potrai far tuo in un colpo solo sia mouse che tastiera alla modica cifra di 31,59€.

Logitech mette sempre al servizio dei clienti delle ottime caratteristiche tecniche per i suoi prodotti e accessori per il computer, e infatti il kit mouse e tastiera MK295 negli ultimi mesi è praticamente una garanzia. La tastiera è completa con tutti i tasti, compresi quelli speciali, ed è dotata della tecnologia Silenttouch, grazie alla quale non ci sarà alcun rumore durante la digitazione, rendendo questo elemento un punto di forza fondamentale per la tastiera.

Logitech MK295 Kit Mouse e Tastiera: comprali subito con lo sconto di Amazon

Ciò che rende ottima questa tastiera è anche il suo design sagomato, uniforme e preciso, che fa sì che sia adatto a qualunque superficie. Hai la possibilità di connetterti praticamente in 1 secondo con un ricevitore che ti assicura una connessione wireless a 2,4 Ghz potente e affidabile, con un raggio d’azione di 10 metri, garantendoti uno spazio di lavoro non affollato.

L’ergonomia di mouse e tastiera è davvero importante quindi e la qualità è alla base di tutto ciò. La batteria ha un ottima autonomia di 36 mesi per la tastiera e di 18 mesi per il mouse; dunque è possibile lavorare anche per molto tempo senza sostituire le batterie. Fai subito tuo questo incredibile bundle di Logitech che ti permette di lavorare con focus e serenità spendendo davvero poco. Oggi lo trovi in sconto su Amazon del 5%, con un prezzo finale fissato a 31,59€!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.