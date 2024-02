Logitech MX Keys for Mac: l'EPICA tastiera wireless crolla del 34% di sconto

La tastiera wireless Logitech MX Keys for Mac è in super offerta ora su Amazon a soli 88€ invece che al solito prezzo di listino di 134,99€, grazie allo sconto del 34%. Dotata di connettività wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, è compatibile con più piattaforme e dispositivi, offrendo agli utenti un modo semplice per lavorare su tutti i sistemi. Addirittura, scaricando il software Logitech Options e utilizzando la funzione Logitech Flow, gli utenti possono navigare, copiare/incollare testo, immagini e file tra tre computer Windows e Mac contemporaneamente. Acquistala

Logitech MX Keys for Mac , tastiera pazzesca scontata del 34%

La tastiera è dotata di Smart Illumination, una funzione che accende automaticamente la retroilluminazione quando ti avvicini e può anche regolarne la luminosità in base all’ambiente circostante. In condizioni di normale utilizzo, la Logitech MX Keys for Mac può durare fino a 10 giorni; tuttavia, con la retroilluminazione spenta, è durerà fino a 5 mesi.

I tasti Perfect Stroke sono rientrati e hanno una stabilità migliorata per un’esperienza di digitazione ergonomica, reattiva e silenziosa.

Logitech Flow consente agli utenti di lavorare su più sistemi Windows e Mac utilizzando lo stesso set di periferiche abilitate per Flow. Questo può aiutare a ridurre le distrazioni e ottimizzare il flusso di lavoro. Tieni presente che ciò richiede il software Logitech Options.

Regolando le impostazioni nel software Logitech Options, gli utenti possono passare facilmente da un dispositivo all’altro toccando un pulsante. La batteria integrata è classificata per un massimo di 10 giorni di utilizzo o fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. Quando la carica è bassa, usa il cavo USB di tipo C incluso per ricaricarla. Approfitta ora dello sconto del 34% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

