Logitech MX Keys: la migliore sul mercato, per MAC in sconto

Se da tempo stavi pensando di rendere la tua scrivania un posto tipo di cavi allora acquistare una tastiera wireless non può che essere lo step primario da cui partire.

Sul mercato ne esistono di vari modelli ma se ti posso consigliare, Logitech in questo campo è un vero colosso e ora che in promozione c’è la sua Logitech MX Keys non puoi proprio farne a meno. Con un ribasso del 33%, risparmi praticamente 45 euro e te la porti a casa con una spesa di soli €90.

Puoi pagarla in un’unica soluzione o mediante le cinque rate proposte da Amazon senza costi aggiuntivi, sappi che entrambi i casi la ricevi in quattro e quattr’otto con le spedizioni Prime attive sul tuo account.

Logitech MX Keys: una delle migliori sul mercato

Se chiunque sia in cerca di una tastiera wireless finisce con acquistare proprio questo modello, un motivo senza ombra di dubbio ci sarà. Io taglio, figuratamente, la testa al toro sin dal principio e ti dico che non le manca praticamente niente.

A partire dai materiali utilizzati per la sua realizzazione, questo prodotto è veramente un lusso e abbinata al tuo prodotto Apple non potrà che fare un figurone. In modo particolare, la connetti al tuo dispositivo sfruttando il Bluetooth che ti regala connessione stabili e senza mezzi termini.

Il layout è italiano e nonostante i tasti funzione siano già assegnati, se vuoi hai piena possibilità di personalizzazione scaricando la Logitech option direttamente dal tuo computer. Oltre ad essere multitasking è anche versatile per poter passare da un dispositivo all’altro nel giro di appena un secondo grazie gli appositi tasti di switch che trovi accanto al tastierino numerico.

Non ti preoccupare neanche della digitazione dal momento che oltre ad essere fluida viene ottimizzata dai bordi arrotondati ed è persino ultra silenziosa.

Infine ti dico che la batteria la ricarichi mediante un semplicissimo cavo di ricarica USB C che trovi in confezione in poco tempo. L’autonomia di questa tastiera si aggira a 10 giorni con la retroilluminazione attivata e di 5 mesi se disattivata.

Non aspettare neanche un secondo in più e acquista immediatamente la tua Logitech MX Keys per Mac su Amazon a soli €90,26 , le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.