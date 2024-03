Logitech MX Keys, la tastiera è Mini, il prezzo pure! Amazon lo fa piccolo: MENO 27 PER CENTO

Logitech MX Keys Mini è una tastiera illuminata wireless progettata per offrire ottime prestazioni in un design compatto e portatile. E essendo Logitech sappiamo quanto possa essere ben curata sotto ogni aspetto, dal design sino alla grande facilità e precisione di digitazione sino a tutta una serie di funzionalità avanzate. Per questi motivi il maxi sconto proposto da Amazon su questa ottima tastiera Logitech MX Keys Mini è da non perdere: un ricco MENO 27% che affonda il prezzo di listino, da 103 euro possiamo pagarla 75 euro! Davvero una grande offerta, una tastiera come questa, precisa e molto versatile viste le sue ridotte dimensioni, a questo prezzo è qualcosa di irripetibile!

Comoda e precisa

Il telaio in alluminio spazzolato conferisce alla tastiera Logitech MX Keys Mini un aspetto elegante e una sensazione di solidità. Questo non solo la rende esteticamente molto piacevole, ma fornisce anche una base stabile per la digitazione.

La tastiera è dotata di tasti chiclet ben spaziati, che offrono una corsa confortevole e una risposta tattile precisa. Questo consente di scrivere in modo veloce e accurato, riducendo al minimo gli errori di battitura. I tasti sono retroilluminati, il che facilita l’utilizzo in ambienti poco illuminati e aggiunge un tocco di eleganza in più al design complessivo.

L’illuminazione è poi intelligente, decisamente smart: la tastiera si illumina nel momento in cui le dita si avvicinano, mentre l’intensità della retroilluminazione si adatta alle condizioni di luce.

Da ultimo grazie al supporto multi-dispositivo, si può facilmente passare da un dispositivo all’altro collegato con un semplice tocco. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi lavora su più dispositivi contemporaneamente o per chi vuole utilizzare la stessa tastiera con diversi dispositivi senza doversi riconnettere ogni volta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.