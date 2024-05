Logitech MX Keys S, il prezzo di questa tastiera wireless crolla! MENO 23 PER CENTO!

Logitech MX Keys S è una tastiera wireless di fascia alta, dal profilo basso, ma non ha assolutamente un basso profilo! Battute a parte, Logitech MX Keys S è un dispositivo Premium, pensato principalmente per uso quotidiano, ma vista la sua spiccata ergonomia, è particolarmente indicata anche per i professionisti che cercano un dispositivo comodo, costruito con materiali di pregio e che permetta una digitazione veloce e precisa. Una tastiera Premium trasversale potremmo dire, che oggi possiamo acquistare su Amazon con uno sconto decisamente interessante: MENO 23% che si traduce in risparmio di ben 30 euro, da 129 euro a 99 euro!

Particolare ed efficace

La tastiera Logitech MX Keys S si distingue per il suo stile sobrio e raffinato. Niente luci RGB a profusione quindi. Si distingue da prodotti “home” offrendo un design ergonomico e ben centrato, con tasti piatti ma molto larghi che garantiscono una battitura precisa e agevole. Chi la utilizzerà per sessioni molto lunghe la troverà davvero molto comoda.

Sul fronte delle prestazioni, Logitech MX Keys S si avvale dell’app Logi Options+ per arricchire l’esperienza d’uso con comandi aggiuntivi: si possono impostare e personalizzare scorciatoie con un singolo tocco a tutto vantaggio dell’immediatezza e dell’efficienza lavorativa. La retroilluminazione dei tasti, che si attiva con l’avvicinamento delle mani e si regola in base alla luce ambientale, è interamente personalizzabile attraverso la stessa applicazione. Ma senza arrivare ad illuminare la tastiera come se fosse un albero di Natale. Eleganza, efficacia e sobrietà, queste le caratteristiche principali di Logitech MX Keys S.

Logitech MX Keys S supporta anche la tecnologia Logitech Flow, per muoversi rapidamente senza disconnessioni tra diversi dispositivi. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per chi lavora su più schermi contemporaneamente o per chi gestisce progetti su diversi dispositivi, garantendo una maggiore efficienza e produttività nel flusso di lavoro.

Infine, la durata della batteria di Logitech MX Keys S è notevole, può rimane accesa fino a 10 giorni con una carica completa o fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. Valori davvero elevati!

