Logitech MX Keys S: la tastiera perfetta in mega SCONTO!

Chi scrive tanto, come me, sa bene quanto sia fondamentale l’utilizzo della tastiera giusta. Può essere determinante per velocizzare i processi creativi o semplicemente per velocizzare la stesura dei tasti di tutti i giorni. Ecco in sconto una delle migliori opzioni attualmente in commercio: la Logitech MX Keys S! Una tastiera da veri pro a meno di 100€: oggi infatti costa solo 97,12€ grazie al ribasso Amazon del 25%. Comprala subito!

Ecco la Logitech MX Keys S finalmente in sconto

Non è un prodotto così scontato: oggi vi segnaliamo infatti una delle offerte che vanno colte al volo. Si tratta della tastiera Logitech più desiderata dai professionisti.

Ha un design molto classico, ma si ricarica via USB-C, è retroilluminata e ha una corsa dei tasti davvero soddisfacente. Onestamente penso che sia una delle migliori opzioni al momento disponibili sul mercato.

Probabilmente in molti sottovalutano l’importanza della tastiera, ma è uno di quegli strumenti che, nel tempo, fa davvero la differenza. Per esempio, se scrivere è il vostro lavoro, avere il giusto strumento può persino permettervi di incrementare la produttività giornaliera.

Si tratta di un prodotto davvero interessante, dalle fattezze pregiate e sicuramente al passo con i tempi. I tasti hanno una corsa super ergonomica e sono leggermente cavi pur essendo quadrati. Quando vengono digitati, accolgono il polpastrello senza affaticarli. Una bella chicca che non tutte le tastiere presentano a bordo.

Oltre questo, non è da sottovalutare la compatibilità nativa (vista la distribuzione dei tasti) con Windows, macOS e Linux. Qualsiasi siano le vostre esigenze, questo prodotto sarà in grado di soddisfarvi.

Il prezzo della Logitech MX Keys S oggi è davvero super! La tastiera costa infatti oggi solo 97,12€ grazie allo sconto Amazon del 25%. Cosa aspetti? Non perdere questa fantastica offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.