Logitech MX Master 2S: un best deal a un prezzo MAI VISTO

Amazon mette a disposizione in esclusiva con un ottimo sconto del 28% uno dei migliori mouse Bluetooth in circolazione. Stiamo parlando di Logitech MX Master 2S, un prodotto qualitativamente elevato ed estremamente ergonomico che può essere tuo oggi a un prezzo praticamente mai visto su Amazon: 57,99€! Ti do un consiglio: ti conviene fare in fretta, l’offerta potrebbe scadere molto presto.

Ci troviamo davanti un nuovo mouse wireless pensato esclusivamente per offrirti un ottimo livello di controllo generale e soprattutto di versatilità essendo ergonomico. Dispone della tecnologia LogitechFlow che lo rende connettibile fino a tre computer contemporanamente, offrendoti la possibilità di passare da un dispositivo all’altro con un solo mouse. Dunque è estremamente utile se vuoi rimanere sempre concentrato sul tuo lavoro.

Logitech MX Master 2S: in offerta su Amazon al minimo storico

Il mouse Bluetooth di Logitech offre il tracciamento Darkfield High Precision, il quale ti assicura un controllo sempre preciso sulla maggior parte delle superfici, anche sul vetro che è tra le più insidiose di tutti, con una sensibilità massima di 4.000 DPI. Un elemento di fondamentale importanza è la sua autonomia: se utilizziamo il mouse anche una giornata intera, il mouse si ricaricherà in soli 3 minuti. Con una ricarica completa, l’autonomia può durare fino a 70 giorni!

Il fiore all’occhiello di questo strumento è la sua progettazione a forma sagomata, che consente alla mano e al polso di rimanere sempre ben posizionati e rilassati. Se vuoi far immediatamente tuo questo fantastico prodotto di Logitech ti conviene fare presto: è disponibile solo per poche ore su Amazon a un prezzo mai visto sulla piattaforma di e-commerce: 57,99€ con un ottimo sconto del 26% sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.