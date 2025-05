Logitech MX Master 3S: il mouse definitivo per i creativi

Il Logitech MX Master 3S è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 89,99€, con uno sconto di 45€ rispetto al listino. Questo mouse rappresenta una scelta interessante per chi cerca un dispositivo affidabile e ricco di funzionalità avanzate, senza dover necessariamente puntare su modelli appena rilasciati.

Logitech MX Master 3S: il miglior mouse per il lavoro

Tra i punti di forza del Logitech MX Master 3S troviamo il suo sensore ottico da 8.000 DPI, capace di garantire un tracciamento fluido e preciso, anche su superfici in vetro. Una caratteristica che lo rende particolarmente adatto per professionisti che necessitano di un mouse versatile e performante. La possibilità di personalizzare i DPI direttamente tramite il software Logi Options+ consente un controllo su misura, adattandosi alle esigenze di ogni utente.

La silenziosità è un altro aspetto distintivo di questo modello: i clic sono stati resi il 90% più silenziosi rispetto alle generazioni precedenti, mantenendo però un feedback tattile apprezzabile. Questa peculiarità lo rende ideale per chi lavora in ambienti condivisi o durante lunghe sessioni di utilizzo.

Un elemento che non passa inosservato è la tecnologia MagSpeed Scrolling, che rivoluziona l’esperienza di scorrimento. Con una velocità superiore del 90% rispetto ai metodi tradizionali e una precisione migliorata dell’87%, si dimostra un alleato prezioso per chi gestisce documenti lunghi o complessi. Il design ergonomico, inoltre, assicura una postura naturale del polso, riducendo l’affaticamento anche dopo ore di lavoro continuativo.

Il Logitech MX Master 3S si distingue anche per la sua funzione FLOW, una tecnologia che consente di lavorare su più dispositivi contemporaneamente, spostando file e contenuti tra sistemi operativi diversi, come Windows e macOS, senza alcuna interruzione. Questo aspetto lo rende una soluzione perfetta per chi opera in ambienti multi-piattaforma.

La sostenibilità è un valore aggiunto di questo prodotto: Logitech ha integrato materiali riciclati nella costruzione del mouse, utilizzando il 27% di plastica riciclata per le versioni scure e il 22% per quella grigio pallido. Inoltre, il dispositivo è certificato come Carbon Neutral, sottolineando l’impegno del brand verso un futuro più sostenibile.

Per quanto riguarda la compatibilità, il MX Master 3S si collega facilmente a PC, Mac, iPad (con iPadOS 14+), e dispositivi Android (8.0+), sia tramite Bluetooth che attraverso il ricevitore USB Logi Bolt incluso. La batteria offre un’autonomia fino a 70 giorni con una singola carica, garantendo un utilizzo prolungato senza la necessità di frequenti ricariche. Acquistalo subito a soli 89,99€ su Amazon, IVA inclusa.

