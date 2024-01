Logitech MX Master 3S, il mouse wireless per professionisti è ora in super sconto!

Logitech MX Master 3S è un mouse progettato specificamente per soddisfare le esigenze degli utenti professionali Mac e iPad, offrendo caratteristiche avanzate e un design ergonomico. No, non è un mouse top da gaming propriamente detto, è un mouse top per professionisti che devono lavorare su modellazione, disegno, grafica e molto altro. Dove insomma la precisione del “click” fa la differenza. Sono un indispensabile strumento di lavoro che oggi Amazon ha deciso di proporre con un bello sconto, un sonoro MENO 33%, che fa precipitare il prezzo da 135 a 89 euro!

Comodo e super efficiente.

Il design di Logitech MX Master 3S è elegante e moderno, con una forma curva che si adatta perfettamente alla mano per un comfort ottimale. La forma del mouse è stata progettata in modo ergonomico per ridurre al minimo l’affaticamento della mano e del polso, consentendo agli utenti di lavorare in modo più intuitivo e naturale.

Una delle caratteristiche principali di Logitech MX Master 3S è il suo sensore laser ad alta precisione 8000 dpi, che è in grado di rilevare movimenti con precisione e affidabilità su diverse superfici. Ciò permette agli utenti di utilizzare il mouse su quasi qualsiasi superficie, compresi tavoli in vetro e tessuti.

Logitech MX Master 3S è dotato anche di un sistema di scorrimento avanzato che consente agli utenti di muoversi rapidamente e senza sforzo attraverso documenti lunghi o pagine web. Questa funzione migliorata è resa possibile dal pulsante di scorrimento intelligente del mouse, che può anche essere impostato per eseguire azioni specifiche, come passare da un’applicazione all’altra o eseguire specifici comandi di scorrimento.

Un’altra caratteristica notevole di Logitech MX Master 3S è la sua connettività decisamente versatile. Il mouse può essere collegato al Mac tramite USB o via Bluetooth, consentendo agli utenti di scegliere la modalità di connessione più adatta alle proprie esigenze. Inoltre, è possibile connettersi a più dispositivi contemporaneamente e passare facilmente da uno all’altro utilizzando il pulsante Easy-Switch.

Per quanto riguarda l’autonomia, Logitech MX Master 3S offre una durata della batteria eccezionale. Una singola carica può durare fino a 70 giorni di utilizzo regolare, rendendo il mouse una scelta ideale per coloro che utilizzano il proprio computer per lunghe sessioni di lavoro o perché no, di gioco.

Sia che siate professionisti o che non lo siate, Logitech MX Master 3S è il mouse top da comprare ora! Lo sconto Amazon è da non perdere! MENO 33%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.