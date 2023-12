Logitech MX Master 3S: sconto SHOCK Amazon!

Se sei un utente Apple alla ricerca di un mouse che unisca performance di alto livello, grande comfort e un design studiato per macOS e iPadOS, il Logitech MX Master 3S per Mac è la scelta perfetta per te. Oggi su Amazon è disponibile a un prezzo eccezionale di 99,89€. Lo sconto è del 26%!

Il migliore amico del tuo Mac: ecco Logitech MX Master 3S

Dotato di un sensore da 8.000 DPI che traccia perfettamente anche su superfici in vetro, questo incredibile device garantisce un’esperienza d’uso senza eguali. Inoltre, i suoi tasti silenziosi riducono del 90% il rumore, permettendoti di lavorare in tranquillità senza disturbare chi ti circonda, anche a tarda notte.

Il vero punto di forza del mouse MX Master 3S è il suo esclusivo scorrimento MagSpeed. Si tratta di un sistema veloce, preciso e silenzioso: rende la navigazione tra pagine web e documenti un’esperienza completamente nuova.

Dal punto di vista ergonomico, questo mouse è progettato per garantire una postura del polso naturale e rilassata: l’affaticamento nell’utilizzo del computer sarà solo un lontano ricordo.

La personalizzazione è un altro punto di forza di questo prodotto. Grazie a Logi Options+, puoi creare profili specifici per macOS e per le tue app preferite, ottimizzando l’uso del mouse in base alle tue esigenze.

La praticità è garantita dalla batteria ricaricabile. Offre fino a 70 giorni di autonomia con una singola carica e 3 ore di utilizzo con solo 1 minuto di ricarica rapida.

Approfitta ora di questa offerta speciale su Amazon e porta la tua esperienza di lavoro al livello pro! Il Logitech MX Master 3S per Mac, disponibile a soli 99,89€ grazie a uno sconto del 26% su Amazon, è la scelta perfetta se stai cercando il miglior prodotto attualmente sul mercato.

