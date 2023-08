Logitech MX Mechanical Mini, la tastiera meccanica finalmente in super sconto!

Logitech MX Mechanical Mini è una tastiera meccanica di alta qualità progettata per offrire prestazioni eccezionali in tutti i campi di utilizzo, dalla scrittura al gaming, passando per il montaggio audio video e gli ambiti lavorativi più disparati. Le tastiere meccaniche di qualità sono spesso molto costose, non sono semplici pezzi di plastica con i quali pigiare tasti, ma devono garantire precisione, reattività e perché no, anche quel piacevole clic clic particolare che spesso aiuta a concentrarci meglio.

Logitech è tra i produttori più stimati in questo ambito. Poter comperare Logitech MX Mechanical Mini per l’ecosistema Apple con un bello sconto del 20% su Amazon, col prezzo che scende sino a 128,50 euro è un vero colpo di fortuna!

Solida, efficiente e affidabile!

Logitech MX Mechanical Mini è dotata di interruttori meccanici di tipo CHERRY MX, tra cui i modelli Red, Blue, Brown e Speed, che offrono una risposta tattile e una sensazione di scrittura straordinarie. Una scelta questa che ci permette di decidere che sensazione avere quando li pigiamo, se discreti, lineari o con un clic particolarmente udibile e familiare.

I tasti meccanici a profilo ribassato in una tastiera di dimensioni ridotte come quella di Logitech MX Mechanical Mini consentono di tenere le mani in una posizione più naturale per un comfort più elevato rispetto alle normali tastiere.

Inoltre, Logitech MX Mechanical Mini è dotata di un sistema anti-ghosting avanzato, che permette di premere più tasti contemporaneamente senza il rischio di perdere alcun input.

Logitech MX Mechanical Mini è dotata di tasti retroilluminati si illuminano magicamente quando avvicini le mani e si adattano automaticamente alle condizioni di illuminazione, garantendo un consumo ottimale della batteria.

Grazie poi al software dedicato Logi Options+ possiamo assegnare funzioni e macro ai tasti, regolare la sensibilità della retroilluminazione e molto altro ancora. Il tutto in maniera rapida e intuitiva.

Grazie alla sua qualità costruttiva e al suo design elegante, Logitech MX Mechanical Mini è una scelta ideale per chiunque cerchi una tastiera meccanica affidabile e performante. Lo sconto è davvero gradito, anzi super gradito! Trenta euro in meno su un prodotto del genere, di questa qualità è davvero qualcosa di eccezionale!

