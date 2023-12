Logitech Pebble 2, la combo mouse e tastiera PERFETTA per chi lavora a soli 59€ su Amazon

La combo Logitech Pebble 2 è molto più di un semplice kit tastiera e mouse wireless, è un connubio di eleganza, portabilità e personalizzazione, progettato per migliorare la tua esperienza di input. Con la tecnologia Logi Bolt, connessione Bluetooth, la comodità di Easy-Switch e il layout italiano QWERTY, offre un’eccellente versatilità per Windows, macOS, iPadOS e Chrome. Falla tua a soli 59€ su Amazon con lo sconto del 25% e le spedizioni via Prime.

Design elegante e discreto, combo super utile

La Logitech Pebble 2 Combo si distingue per il suo design elegante e discreto. La tastiera sottile e il mouse dalle linee minimaliste si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di modernità alla tua postazione di lavoro. Sia la tastiera che il mouse sono leggeri e sottili, perfetti per chi è in movimento. Godi della flessibilità di utilizzarli ovunque tu vada senza sacrificare stile o funzionalità. Personalizza la tua esperienza di input con il Logitech Pebble 2 Combo.

Grazie ai tasti programmabili e ai profili personalizzabili, puoi adattare la tastiera e il mouse alle tue esigenze specifiche. La tecnologia Logi Bolt garantisce una connessione wireless affidabile e di alta velocità. Lavora senza interruzioni e senza ritardi, godendo di una connessione stabile su lunghe distanze. La connessione Bluetooth facilita l’accoppiamento con diversi dispositivi, inclusi Windows, macOS, iPadOS e Chrome.

La funzione Easy-Switch consente di passare rapidamente tra tre dispositivi con un semplice tocco, migliorando l’efficienza e la produttività. La durata della batteria prolungata significa meno preoccupazioni per la ricarica. Lavora senza interruzioni grazie a una durata della batteria eccezionale sia per la tastiera che per il mouse.

La Logitech Pebble 2 Combo è la scelta ideale per chi cerca un kit tastiera e mouse wireless che unisca stile e funzionalità. Rendi la tua esperienza di input più efficiente e piacevole con il Logitech Pebble 2 Combo. Falla tua a soli 59€ su Amazon con lo sconto del 25% e le spedizioni via Prime.

