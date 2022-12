Logitech POP, il mouse wireless STILOSO con Emoji personalizzabili costa appena 25€

Il mouse è uno di quegli accessori PC indispensabili, anche per chi gioca. Specialmente se ne fai un uso intenso a livello professionale o quasi. Oggi hai l’occasione di fare tuo un super professionale mouse gaming per giunta personalizzabile, acquistando un fantastico Logitech a soli 25€, anziché al solito prezzo di 40€. Spedizioni super veloci e gratuite con Amazon.

Logitech POP mouse wireless

Connettere il tuo POP Mouse al dispositivo adibito è una passeggiata e avviene in tutta semplicità utilizzando il Bluetooth. In tal senso è compatibile anche con ricevitori USB Logi Bolt, acquistabili separatamente. A quel punto il gioco è fatto e puoi goderti un ottimo mouse scorrevole, maneggevole e super silenzioso.

Con il 90% della riduzione del rumore, la tecnologia SilentTouch rende infatti ogni clic ultra silenzioso, così da poter utilizzare POP Mouse davvero ovunque. Grazie poi alla sua tecnologia puoi passare in tutta semplicità da uno schermo all’altro (nel caso di più monitor connessi) utilizzando il pulsante sotto il mouse, o trasferire file, immagini e testo da un dispositivo all’altro con la tecnologia Logitech Flow. Sposta il cursore da un computer all’altro per copiare.

Grazie alla tecnologia di sospensione automatica per risparmiare la batteria, POP Mouse dura fino a 24 mesi con una sola batteria, facilmente accessibile dal rivestimento superiore magnetico. Puoi inoltre assegnare al pulsante la tua emoji preferita o qualsiasi altra combinazione per usarla quando e dove vuoi con un semplice tocco del pulsante superiore. Allora, non esitare e fai tuo questo eccellente mouse Logitech a soli 25€, sfruttando lo sconto del 37% di oggi. Le spedizioni sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.