Logitech POP Keys, la tastiera wireless con gli emoji su Amazon è scontata del 33%

Menta, lilla, bianco e giallo sole: colori che si combinano a meraviglia in un’estetica confetto, con un tocco di fresco mojito in questa calda Estate agli sgoccioli. POP Keys Daydream è una tastiera moderna e versatile, a dispetto dell’estetica vintage.

I 12 nuovi tasti di scelta rapida FN ti offrono ad esempio ciò di cui hai veramente bisogno oggi, aiutandoti a creare istantanee schermo e ad attivare la conversione da voce a schermo. Adesso puoi farla tua con appena 79€ per un risparmio netto di ben il 33%.

Logitech POP Keyboard, prezzone su Amazon

POP Keys fa risaltare la tua personalità con un’estetica desktop accattivante e divertenti tasti emoji personalizzabili. Secondo la migliore tradizione Logitech, POP Keys è progettata per durare nel tempo. Con una durata della batteria di tre anni e tasti che possono resistere a 50 milioni di battute (davvero molte), puoi creare, chattare e lasciarti ispirare a tuo piacimento. Le dimensioni contenute della tastiera ti consentono di tenere il mouse più vicino e sforzare di meno il braccio, garantendoti una postura migliore.

Un’esperienza di digitazione che crea dipendenza, grazie ai tasti meccanici in stile macchina da scrivere. Senti l’attivazione dei tasti sotto le dita mentre le tue mani corrono sulla tastiera e ascolta il suono degli switch meccanici a ogni pressione. Un’esperienza old style e appagante. Connettiti tramite Bluetooth o ricevitore USB Logi Bolt, incluso nella confezione e riponibile nella parte posteriore della tastiera. Sei felice? Arrabbiato? Innamorato? Pop Keys presenta otto tasti emoji sostituibili che puoi combinare a piacere, in base al tuo umore. Non ti far ingannare dall’estetica vintage di POP Keys. I suoi 12 nuovi tasti di scelta rapida FN ti danno ciò di cui hai bisogno.

La funzione di dettatura è fornita da Windows e macOS e al momento è disponibile solo in alcune lingue e aree geografiche. Dai sfogo alla tua creatività su più dispositivi contemporaneamente usando i tasti Easy-Switch di POP Keys, che ti consentono di associare fino a 3 dispositivi e passare in tutta semplicità dall’uno all’altro con un semplice tocco. Connettiti al computer, tablet o telefono. Un gioiellino insomma, che adesso puoi fare tua con appena 79€ per un risparmio netto del 33%. Le spedizioni sono gratis.

