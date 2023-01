Logitech POP Keys, tastiera meccanica dal prezzo TOP

Una tastiera unica nel suo genere e che non ti fa mancare sotto le dita niente, persino le emoji sono a portata di mano. Con Logitech POP Keys l’esperienza è totalmente personalizzabile e sempre pronta a sorprenderti.

Pensa che grazie al 30% di sconto, ora su Amazon costa poco. Fossi in te non la perderei di vista, collegati ora per completare l’acquisto con soli 82,81€ e non pensarci più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech POP Keys: la tastiera meccanica che è TOP

Già solo a vedersi questa tastiera è proprio bella, ma se sei in cerca proprio del feedback meccanico, non puoi sbagliare la tua scelta. Disponibile in colorazione BLAST ha quel tocco di colore che rende la tua scrivania un posto unico, ma non ti preoccupare perché non è solo fumo.

Qui di arrosto ce n’è, eccome. Grazie a tutte le tecnologie di cui Logitech la ha dotata, non te ne fa mancare uno. A partire dal fatto che puoi collegarla ai tuoi dispositivi in due modi differenti e passando per la sua ampia compatibilità.

Scegli il micro ricevitore USB o il Bluetooth o persino entrambi dal momento che è multidispositivo e puoi collegarla a più prodotti in contemporanea.

Se tutto questo non ti basta, sappi che ha ovviamente il layout QWERTY italiano, tasti personalizzabili (come le emoji) e un’autonomia da far paura. Con delle semplici batterie arrivi a ben 3 anni di utilizzo.

Cosa stai aspettando? Porta immediatamente a casa la tua Logitech POP Keys da Amazon a soli 82€ grazie al ribasso in corso.

Con Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.