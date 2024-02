Logitech StreamCam: SCONTO da SFRUTTARE su Amazon

La soluzione migliore per chi ha intenzione di streammare o registrare dei video qualitativamente ottimi è la Logitech StreamCam. Questo prodotto è oggi disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 5% che fa calare il prezzo a 93,59€.

La StreamCam di Logitech ti permette di avere dei video ad alta qualità grazie alla risoluzione in Full HD a 60 FPS, che assicura delle immagini cristalline e soprattutto dei movimenti fluidi. È un elemento che qualitativamente non lascia assolutamente a desiderare, sia che tu abbia aperto un canale YouTube oppure se devi partecipare a qualche importante videoconferenza dove non hai assolutamente intenzione di sfigurare. Le immagini sono nitide e la resa visiva non sarà più un problema.

Logitech StreamCam: in sconto su Amazon ancora per poco, approfitta dell’offerta

Logitech StreamCam fa uso di una porta USB-C che assicura un trasferimento video velocissimo e uno streaming sicuro senza alcuna interruzione improvvisa e l’autofocus è assistita dall’intelligenza artificiale che è una caratteristica di punta per questa webcam. Inoltre, con Logitech Capture la telecamera ha un riconoscimento facciale eccezionale, con delle messe a fuoco davvero professionali, passando facilmente alla modalità verticale Full HD. Quindi, spendendo poco potrai dire addio anche a qualsiasi problema di illuminazione.

Tramite una semplicissima rotazione della webcam di 90°, con Logitech Capture hai la possibilità di creare facilmente dei contenuti per i social media, sempre con un ottima qualità così da non lasciare nulla al caso e restare sempre al passo coi tempi. Se vuoi ottenere questo gioiello di Logitech devi assolutamente approfittare dello sconto di oggi del 5% su Amazon, facendolo tuo spendendo 93,59€. Attenzione però: le scorte sono limitate, quindi vi conviene fare molto in fretta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.