Logitech SVENDE TUTTO: il set completo per la tua postazione a METÀ PREZZO

Queste offerte ti faranno strabuzzare gli occhi! I prodotti più desiderati hanno raggiunto dei prezzi imbattibili. Non perdere le incredibili offerte Logitech! In questo articolo, ti presenteremo una selezione di tastiere, mouse e webcam wireless con sconti fino al 50%. Che tu sia un appassionato di gaming, un professionista o semplicemente desideri migliorare la tua postazione di lavoro, Logitech ha ciò che fa per te.

Preparati a scoprire prodotti innovativi e funzionali a prezzi davvero convenienti. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di portare a casa i tuoi accessori preferiti risparmiando. Continua a leggere per scoprire le offerte imperdibili!

Logitech POP Keys Tastiera Meccanica Wireless

La Logitech POP Keys è una tastiera meccanica wireless dal design compatto e accattivante. Con i suoi tasti emoji personalizzabili, puoi esprimere la tua creatività in ogni digitazione. La connettività Bluetooth o USB ti permette di utilizzarla con facilità su diversi dispositivi e sistemi operativi. Grazie alla sua costruzione durevole e al layout italiano, la POP Keys è perfetta per chi cerca una tastiera affidabile e divertente. Approfitta subito dello sconto del 50% e acquistala a soli 59,90€ invece di 119,80€!

Logitech Desk Mat – Studio Series

Il Logitech Desk Mat – Studio Series è un tappetino per mouse esteso multifunzione che offre una protezione completa per la tua scrivania da ufficio. Con la sua base in gomma antiscivolo e la superficie resistente ai versamenti, questo desk mat viola è l’accessorio ideale per mantenere la tua postazione di lavoro ordinata e protetta. La sua dimensione generosa ti consente di avere spazio sufficiente per mouse e tastiera. Non farti scappare l’offerta: acquistalo ora a soli 24,30€ con uno sconto del 41%!

Logitech Desk Mat – Studio Series Viola

Ecco un’altra versione del Logitech Desk Mat – Studio Series in un elegante colore viola. Questo tappetino per mouse esteso è progettato per offrirti una superficie di lavoro ampia e confortevole. La base in gomma lo mantiene stabile sulla scrivania, mentre la superficie resistente ai versamenti protegge il tuo spazio di lavoro da eventuali incidenti. Approfitta subito del prezzo sceso del 46% e acquistalo a soli 10,90€. Un’occasione da non perdere per migliorare il tuo comfort durante le lunghe sessioni di lavoro o gioco!

Logitech MX Keys Mini for Mac

La Logitech MX Keys Mini for Mac è una tastiera wireless compatta progettata specificamente per i dispositivi Apple. Con il suo design elegante e minimalista, si adatta perfettamente all’ecosistema Mac. I tasti retroilluminati ti consentono di lavorare comodamente anche in ambienti poco illuminati, mentre la batteria ricaricabile offre un’autonomia di lunga durata. Approfitta subito dello sconto del 43% e acquista la MX Keys Mini for Mac a soli 72,99€. Un’opportunità da cogliere al volo per migliorare la tua esperienza di digitazione su Mac!

Logitech Pebble Keys 2 K380s

Le Logitech Pebble Keys 2 K380s sono tastiere wireless compatte e versatili, perfette per chi cerca una soluzione pratica e portabile. Con il loro design sottile e leggero, puoi portarle ovunque tu vada e utilizzarle con facilità su diversi dispositivi grazie alla connettività Bluetooth. I tasti silenziosi garantiscono una digitazione discreta, ideale per ambienti condivisi o uffici open space. Non lasciarti sfuggire l’offerta: acquista le Pebble Keys 2 K380s a soli 37,99€ con uno sconto del 36%!

Logitech Pebble Mouse Wireless

Il Logitech Pebble Mouse è un mouse wireless sottile e dal design moderno, perfetto per chi cerca un accessorio elegante e funzionale. Con la connettività Bluetooth o tramite il ricevitore USB da 2,4 GHz, puoi utilizzarlo su diversi dispositivi, inclusi laptop, notebook, iPad, PC, Mac e Chromebook. I clic silenziosi ti permettono di lavorare senza disturbare gli altri. Approfitta subito dello sconto del 47% e acquista il Pebble Mouse a soli 16€. Un’occasione imperdibile per migliorare la tua esperienza di navigazione!

Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale

Il Logitech Lift è un mouse ergonomico verticale progettato per offrire il massimo comfort durante l’utilizzo prolungato. La sua forma particolare riduce la tensione sul polso e promuove una posizione naturale della mano. Puoi connetterlo al tuo dispositivo tramite Bluetooth o il ricevitore Logi Bolt USB. I 4 tasti programmabili ti consentono di personalizzare le funzioni in base alle tue esigenze. Compatibile con Windows, macOS e iPadOS, il Lift è l’accessorio ideale per chi trascorre molte ore al computer. Acquistalo ora a soli 62€ con uno sconto del 24%!

Logitech Brio 100 Webcam Full HD

La Logitech Brio 100 è una webcam Full HD ideale per riunioni online e streaming. Grazie al bilanciamento automatico dell’illuminazione, potrai goderti immagini nitide e ben illuminate in qualsiasi condizione di luce. Il microfono integrato cattura la tua voce in modo chiaro, mentre il copriobiettivo ti offre privacy quando non utilizzi la webcam. Compatibile con le principali piattaforme di videoconferenza come Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, la Brio 100 è l’accessorio perfetto per le tue comunicazioni online. Approfitta dello sconto del 20% e acquistala a soli 39,90€!

Logitech Combo Touch Custodia con Tastiera per iPad Air

La Logitech Combo Touch è una custodia con tastiera progettata specificamente per iPad Air (4a e 5a generazione). Questa cover protettiva si trasforma in una pratica tastiera quando ne hai bisogno, offrendoti un’esperienza di digitazione confortevole e precisa. Il layout UK/US QWERTY ti permette di scrivere in modo fluido e naturale. La custodia è disponibile in un elegante colore grigio e si adatta perfettamente al tuo iPad Air. Non perdere l’opportunità di acquistarla a soli 189,99€ con uno sconto del 21%. Trasforma il tuo iPad in un vero e proprio laptop!

Non lasciarti sfuggire queste incredibili offerte Logitech! Approfitta degli sconti fino al 50% su una vasta gamma di tastiere, mouse e webcam wireless di alta qualità. Che tu sia un appassionato di tecnologia o semplicemente in cerca di accessori affidabili per il tuo lavoro o il tuo intrattenimento, Logitech ha ciò che fa per te. Scegli tra design eleganti, funzionalità avanzate e prezzi imbattibili. Acquista ora e porta la tua esperienza di digitazione e navigazione a un livello superiore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.