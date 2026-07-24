L'online banking verrà bloccato: cosa si nasconde dietro il messaggio che sta arrivando a tutti gli utenti

Negli ultimi giorni diversi istituti bancari europei, tra cui la tedesca Sparkasse, hanno lanciato un allarme su una nuova ondata di messaggi truffaldini che promettono conseguenze gravi se il destinatario non agisce immediatamente. Il testo tipico avverte che l’accesso all’online banking sta per essere sospeso, spesso con oggetti allarmistici come “Comunicazione urgente necessaria” o “Procedura di recupero avviata: azione immediata richiesta”, accompagnati da un codice di riferimento che dovrebbe conferire credibilità al messaggio.

Il meccanismo alla base della truffa è quello classico del phishing, ma affinato con tecniche più sofisticate, incluso l’uso dell’intelligenza artificiale per rendere i testi più naturali e convincenti, riducendo gli errori grammaticali che in passato smascheravano facilmente queste comunicazioni.

Chi clicca sul link contenuto nel messaggio viene indirizzato verso una pagina web che imita in tutto e per tutto il sito della propria banca, dove viene chiesto di inserire le credenziali di accesso, e talvolta anche un codice TAN o OTP ricevuto via SMS.

L’online banking verrà bloccato: cosa fare

È proprio questo passaggio il più pericoloso: inserendo il codice temporaneo su un sito falso, i truffatori possono ottenere l’autorizzazione per registrare un proprio dispositivo come “fidato” sul conto della vittima, un meccanismo pensato per semplificare gli accessi futuri ma che, se sfruttato da malintenzionati, apre la strada a bonifici non autorizzati eseguiti senza ulteriori verifiche.

Le banche coinvolte ricordano ai propri clienti alcune regole di base: nessun istituto chiede mai, via SMS o email, di inserire dati di accesso o codici di conferma cliccando su un link. Qualunque comunicazione che minacci un blocco imminente dell’account, chiedendo un’azione immediata, va trattata con sospetto, specialmente se il mittente non corrisponde esattamente al canale ufficiale della banca. Conviene inoltre diffidare di messaggi con toni di urgenza estrema, richieste di conferma dati generiche e link che, passandoci sopra con il mouse senza cliccare, mostrano indirizzi web diversi da quello della propria banca.

Chi ha già inserito i propri dati su una pagina sospetta dovrebbe contattare immediatamente la propria banca attraverso i canali ufficiali, chiedendo il blocco tempestivo dell’accesso online e monitorando i movimenti del conto nei giorni successivi. Vale la pena ricordare che si tratta di un fenomeno che riguarda potenzialmente clienti di qualunque istituto, non solo quelli citati nell’allarme originario: le stesse accortezze valgono per chi utilizza servizi di home banking in Italia, dove le banche adottano da tempo raccomandazioni identiche contro il phishing.