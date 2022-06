L'ottimo smartphone Realme GT Master Edition crolla su Amazon (-30%)

L’ottimo smartphone di fascia medio alta Realme GT Master Edition in offerta su Amazon con il 30% di sconto è un’occasione che non puoi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un device con un bellissimo design e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ad appena 244€, infatti, lo smartphone di Realme rappresenta la perfetta occasione per mettere le mani su uno smartphone con prestazioni di fascia alta venduto al prezzo di uno dei tanti dispositivi Android di fascia media.

Realme GT Master Edition precipita su Amazon a un prezzo mai visto prima

Il design è raffinato e molto particolare che lo distingue dalla massa degli altri dispositivi Android di fascia media, mentre sotto il cofano batte un hardware che ti assicura un alto livello di utilizzo in qualsiasi situazione. Il display è un’ottima unità AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta illuminazione e un buon bilanciamento dei colori, mentre il potente processore Qualcomm octa core ti permette di avviare qualsiasi applicazione in un istante.

Uno degli aspetti più importanti del device, oltre alla fotocamera tripla posteriore con il sensore principale da 64 MP per foto e video sempre ad altissima qualità, è senza ombra di dubbio la capiente batteria con il supporto alla ricarica rapida da 65W su cavo; ti bastano appena 30 minuti per continuare a utilizzare lo smartphone per tantissime ore senza più dover attendere ore per arrivare a un livello di batteria tale da consentirti un uso senza compromessi.

Non farti scappare questa occasione unica e irripetibile e metti subito nel carrello l’ottimo smartphone Realme GT Master Edition fintanto che è in offerta del 30%.