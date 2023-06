L'outlet di APPLE che dura 24h: IPHONE 14 pro davvero svenduto su Amazon

Se anche tu stavi cercando l’offerta migliore firmata proprio Apple, proprio per avere un iPhone nuovo di pacca, eccoti nel posto giusto al momento giusto. Ma senti un po’, ma se ti dicessi che solo oggi, potrai portarti a casa un iPhone 14 Pro a 1099€, invece di 1339€? Corri adesso su Amazon, perché sta davvero andando a ruba.

Non attendere ancora altro tempo, lo sai che questa occasione di Apple sta per finire su Amazon ?Corri a vedere lo sconto pazzo dell’18%. Tutto quello che dovresti fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello, poi al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Apple iPhone 14 Pro (128 GB), colore nero siderale, iOS 16: oggi svenduto

Non attendere ancora altro tempo! Perchè, credimi, sta davvero per finire questa bomba di Apple. Che oggi ha fatto impazzire il server di Amazon in pochissimo tempo.

Questo modello scontato di Apple, è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″ ovviamente con con ProMotion. Dispone anche di una funzione super comoda, quella del dynamic Island, un modo mai visto per interagire con iPhone

Inoltre, dispone anche di una fotocamera principale da 48MP: risoluzione fino a 4 volte più alta, una vera bomba. E con la modalità d’azione ti garantirà delle riprese stabili e senza sbalzi. Grazie a quella di rilevamento incidenti, una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi, potrai essere sempre al sicuro e tranquillo.

La bomba di Apple, è appena stata sganciata. Un prezzo da vero outlet su Amazon. Non si era davvero mai visto uno sconto così shock. Corri subito su Amazon, per vedere di cosa sto parlando.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.