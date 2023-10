Luce e Gas a prezzo bloccato contro gli aumenti: è l'offerta di NeN

Il mese di ottobre è iniziato con una serie di aumenti per il costo all’ingrosso di luce e gas (con riferimento agli indici PUN e PSV che regolano il mercato italiano). Il trend di crescita potrebbe continuare, traducendosi in nuovi rincari per chi ha una tariffa indicizzata.

In questo momento, quindi, per proteggersi dagli aumenti conviene puntare su di un’offerta a prezzo bloccato. A proporre questo tipo di offerte è NeN. Il fornitore, sempre più punto di riferimento del mercato italiano, blocca il prezzo a 0,198 €/kWh per la luce e a 0,69 €/Smc per il gas.

I prezzi in questione sono fissi per 12 mesi. In più, per tutti i nuovi utenti, c’è uno sconto di 48 euro per ogni fornitura attivata che viene erogato nel corso del primo anno. NeN applica il meccanismo della rata mensile fissa che viene calcolata, considerando il prezzo indicato in precedenza e il consumo stimato per l’utente.

Per calcolare un preventivo e attivare un’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere subito il sito ufficiale di NeN, da cui completare la procedura di attivazione.

NeN blocca il prezzo di luce e gas: è la soluzione per evitare gli aumenti

Con NeN è possibile accedere a tariffe a prezzo bloccato per 12 mesi. Il fornitore blocca il prezzo a:

0,198 €/kWh per la luce

per la luce 0,69 €/Smc per il gas

Per i nuovi clienti c’è anche uno sconto di 48 euro per fornitura attivata (4 euro al mese per 12 mesi, per fornitura). Sulla base del prezzo indicato e del consumo annuale del cliente, NeN applica il meccanismo della rata mensile fissa.

Per attivare una delle offerte NeN è sufficiente seguire la procedura qui di sotto, calcolando un preventivo e poi completando la sottoscrizione del contratto. L’attivazione è sempre gratuita.

