Due luci notturne LED AUTOMATICHE a soli 9 euro: metti in fuga l'Uomo nero!

Tuo figlio piccolo ha paura del buio? Ti impressioni di notte a muoverti in casa col buio? Non vuoi accendere le luci di notte per non dare fastidio agli altri in casa? Nessuno problema! Con soli 9,99 euro risolvi il problema con questa coppia di Luci Notturne Led Ousfot! Le quali offrono una luce soft crepuscolare, che non dà alcun fastidio ma che, invece, ti consente di sfidare il buio ed eventuali paure. Un tecnologico sensore interno fa sì che si appena fa buio e si spengano appena il sole comincia a fare luce. Hanno una durata lunghissima che ti farà dimenticare quando le avevi acquistate!

Luci Notturne Led Ousfot: le caratteristiche

La luce morbida e calda 2500-3500K illumina senza infastidire, oltre ad essere senza sfarfallio. Ottimo come luce notturna per bambini o muoversi in casa senza accendere la luce. Può regolare automaticamente la luminosità in base alle condizioni di luce ambientale con il sistema di sensori di luce avanzato. Non è solo ricarica a presa di corrente, ma può anche essere utilizzata come luce di emergenza con una batteria ricaricabile, il che è molto conveniente. Incorporata una batteria da 1200 mAh, può durare fino a 10-12 ore in standby alla massima luminosità e più a lungo in altri livelli di luminosità.

La luce notturna ha la funzione di protezione da sovraccarichi, che aiuta a ridurre i danni alla batteria e garantisce sicura da usare. Basso consumo energetico di 0,5 W, molto economico ed ecologico. Realizzato in materiale ABS di alta qualità, è durevole, resistente al fuoco e agli urti. Perfetto per comodino, asilo nido, soggiorno, bagno, corridoio, scale, camere da letto, ecc.

Con soli 9,99 euro ti porti a casa una coppia di Luci Notturne Led Ousfot!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.