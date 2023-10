Con questo pratico LED con pinza illuminerai libri e tastiera con soli 8 euro!

Quando si lavora al Pc al buio o si vuole leggere un libro in scarse o nulle condizioni di luce, una lucina led che illumini quanto stiamo facendo sarebbe ideale. Proprio come questa Luce LED con pinza, dalle dimensioni ridotte, leggerissima, con 10 led integrati. Puoi anche selezionare tre tipi di luce diversa. Oggi la paghi solo 8,99 euro con uno sconto del 44%!

Luce LED con pinza: prezzo e offerte

La luce LED con pinza ha un comodo pulsantino di commutazione per cambiare la luce in 3 colori : luce fredda, calda e neutra. Inoltre, puoi premere a lungo il pulsante di commutazione per regolare la luminosità dal 10% al 100%. Quindi personalizzi la luce in base alla tua necessità. La luce da lettura per libri è ricaricabile tramite un cavo USB, offrendo una buona durata della batteria. Il tempo di ricarica della batteria è di circa 3 ore e offre un’ora di lavoro continuo da 5 a 12 ore, a seconda della luminosità impostata.

La luce utilizza 10 perline per lampade a LED professionali, Nessuno sfarfallio, nessuna ombra, nessuna luce vertiginosa per la protezione degli occhi. La luce è uniforme e morbida, ideale per la lettura notturna senza disturbare il sonno degli altri. Puoi posizionarlo come vuoi grazie al collo d’oca flessibile a 360° rivestito in silicone, che consente di regolare l’angolazione e la distanza dell’illuminazione. Molto utile poi la pinza che consente di agganciarla facilmente a qualsiasi bordo piatto sottile, come libri, tavoli, vestiti, ecc. Nella parte inferiore è presente una striscia di gomma antiscivolo, che permette anche di appoggiarla in piano senza graffiarlo.

Insomma, tanti vantaggi che oggi paghi solo 8,99 euro con uno sconto del 44%!

