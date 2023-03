Luce pulsata e nessun problema d'estate: ADDIO PELI direttamente a casa

Ti stai già preparando per avere una pelle liscia e perfetta questa estate? Non farti sfuggire allora questo Epilatore a Luce Pulsata Lumea Advanced di Philips perfetto per dire addio ai peli per una volta per tutte. Lo usi comodamente a casa in totale facilità ed ha risultati come da un professionista. Persino in viaggio è comodissimo da portare, cosa aspetti?

Bye bye peli con lo straordinario epilatore a Luce Pulsata di Philips

Se sei stanca di andare spesso dall’estetista per una ceretta di sicuro questo Epilatore a Luce Pulsata Lumea Advanced di Philips sarà la soluzione perfetta per te. Finalmente potrai goderti una pelle morbida e liscia come la seta in sole 12 sedute con un risultato già visibile dopo le prime 3. Una volta finito il trattamento basterà ripetere qualche seduta ogni 4-8 settimane per mantenere sempre una pelle perfetta e senza peli per mesi.

In meno di 1 ora, secondo quando indicato solamente 28 minuti, lo avrai già passato su tutto il corpo grazie a una potenza di 250.000 lampeggi che vanno ad agire sulle radici dei peli per un risultato efficace e duraturo. Si raccomanda però di non usare la depilazione in caso di scottature, malattie della pelle e sopra i tatuaggi. Potrai usarlo in tutta sicurezza anche sul viso grazie all’accessorio specifico in modo da rimuovere quei peli anti estetici una volta per tutte.

Grazie alla tecnologia del sensore SensoAdapt questo epilatore regolerà la potenza della luce pulsata in base alla tonalità della tua pelle in modo da avere un’azione perfetta ed efficace. Naturalmente consulta la tabella per sapere se i tuoi peli e la tua pelle sono adatti a questo tipo di epilazione.

Non aspettare un secondo in più e corri ad acquistarle il tuo Epilatore a Luce Pulsata di Philips su Amazon a soli 271,14€ con la promozione in corso del 32%

