Luci a LED per bici: oggi su Amazon con un SUPER SCONTO

Se sei un amante della bicicletta e ti piace andarci anche di sera, avrai senz’altro bisogno di un’illuminazione che ti consenta di vedere la strada che stai percorrendo. Oggi è presenta su Amazon un incredibile offerta che riguarda delle ottime Luci LED anteriori/posteriori per bici. Con uno sconto del 41%, potrai accaparrarti queste luci a soli 12,45€, potendo anche usufruire di un coupon che ti fa accedere a un ulteriore sconto del 10%.

Luci LED anteriori/posteriori per bici: acquistale ora con un importante sconto su Amazon

Questo ottimo prodotto di Babacom è disponibile su Amazon a un prezzo davvero incredibile e con la spedizione Amazon Prime può arrivare a casa tua in un solo giorno. Questo set di luci presenta un faretto LED bianco con 8 LED fascio Flood che ti consentono di poter guardare ancora più lontano mentre stai in bici e di salvaguardare te stesso e gli altri.

In base a ciò che preferisci, avrai quindi la possibilità di scegliere tra 8 modalità di illuminazione per quanto riguarda la luce anteriore e 7 modalità per la luce posteriore. Dunque, è assicurato che tu durante la guida della tua bici riesca a vedere correttamente. Inoltre, non dovrai curati delle condizioni atmosferiche che possano rovinare il tuo prodotto, essendo che dispone della protezione IP65.

Dopo che si sono scaricate, potrai cambiare le Luci LED facilmente mediante il cavo USB. Inoltre, potrai anche scegliere se utilizzare i LED con luce bianca o con luce gialla separatamente. Devi subito andare sul sito di Amazon e acquistare queste luci per la tua bici, oggi sono in sconto del 41%, con un prezzo finale fissato a 12,45€!

