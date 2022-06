Luci al LED a stringa solare per esterni da 20M: luce gratis tutta la notte

Illumina il giardino, ma anche il balcone, il vialetto di casa e tutto quello che vuoi, senza spendere un centesimo in energia elettrica. Con queste 200 luci decorative a energia solare, con paletto per il montaggio, ci pensa infatti il sole a fornirti l’elettricità. Basta montare la batteria a ricarica solare e fissarla con l’apposito paletto incluso nel terreno, in un vaso o anche a muro, e il gioco è fatto. Puoi averle oggi a soli 12 euro grazie all’offerta di Amazon.

Luci LED a stringa solare per esterni in gran sconto su Amazon

Le luci decorative sono impermeabili IP65, sono adatte sia per interni che per esterni senza alcuna preoccupazione di danni atmosferici o cortocircuiti. Sono infatti rigorosamente progettate per resistere a qualsiasi condizione atmosferica, come i giorni di pioggia, l’umidità, anche se sono esposte alla luce solare. In questo modo se decidi di usarle per decorare casa durante le feste di Natale, non devi preoccuparti della neve.

Un a volta pronte, puoi sistemarle come desideri e “modellarle” su qualsiasi oggetto, mobile e elemento solido. Sono facilmente piegabili e incorporabili nelle forme desiderate. Grazie alla presenza di sensori intelligenti, i LED di alimentazione solare si accenderanno automaticamente al buio e si spegneranno automaticamente di giorno. Ma volendo potete regolare il tutto diversamente, visto che ci sono ben otto configurazioni possibili.

La batteria ricaricabile, a carica completa, ti garantisce circa 10-14 ore di “lavoro”. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon assicurandoti queste interessantissime luci a energia solare: spunta il coupon in pagina per avere uno sconto del 40% sul totale, e completa l’ordine. Pagherai così solamente 12 euro, ma solo fino a quando la promozione rimarrà attiva. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon.