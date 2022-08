Luci esterne a energia solare auto-ricaricabili: RISPARMIO alla cassa e sulle bollette

Oggi per illuminare l’ingresso di casa, del tuo garage o certi angoli bui del giardino o del balcone, occorre spendere tanti soldi. L’aumento continuo del costo dell’energia elettrica implica così di fare delle scelte a volte drastiche, e a lasciare magari le luci esterne spente per risparmiare. Adesso però non devi fare alcuna rinuncia: devi sapere che con un investimento di soli 31 euro puoi risolvere ogni problema acquistando su Amazon un set di 4 luci al LED auto-caricanti al sole. Proprio così: spendi poco oggi per risparmiare tanti soli domani. Ma fai in fretta, l’offerta è a tempo. Applica coupon 3€ sulla pagina e il gioco è fatto.

Luci solari al LED auto-ricaricabili: SUPER LUCE A RISPARMIO energetico

Questo set di luci è fantastico, ultra completo. Semplici da montare e usare, ogni lampada ti fa risparmiare un sacco di soldi di corrente elettrica. Ogni luce ha un suo pannello solare che serve a immagazzinare energia durante il giorno, per poi trasformarla in elettricità per funzionare la notte. Sono disponibili 3 modalità di illuminazione per soddisfare tutte le tue esigenze: c’è infatti una modalità a luce costante, che mantiene cioè sempre accesa la lampada; poi l’opzione luce costante + modalità di rilevamento e, infine, la modalità di rilevamento del movimento, che accende la luce solo quando percepisce la presenza di qualcuno e per pochi secondi.

A seconda di come le regoli, questo interessanti faretti emettono poi una luce intensa fino a 6500K di luce bianca. Ovviamente l’intensità e la possono influire sulla durata della batteria e quindi della luce: in generale, caricati al sole per 7-8 ore durante il giorno, il sistema di quattro luci è in grado di lavorare per 10 ore di notte.

Come se non bastasse non devi preoccuparti di tenerli al riparo, visto che sono resistenti anche alla pioggia. Se sei quindi alla ricerca di un modo per illuminare a costo zero l’ingresso del tuo garage o degli angoli bui del tuo giardino o attorno alla tua casa, fai tuoi questi faretti su Amazon con autoricarica a pannello solare a 31 euro. Spendi poco oggi, e risparmi tanto domani: ricordati solo di spuntare la voce “Applica coupon 4€” sulla pagina prodotto e di fare in fretta, perché l’offerta è limitata e a tempo. Applica coupon 3€ sulla pagina e il gioco è fatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.