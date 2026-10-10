L'UE sta regalando 40 mila voucher per viaggi gratuiti e puoi ancora richiederlo

Un viaggio attraverso l’Europa può diventare molto più accessibile per migliaia di giovani, grazie a un’iniziativa che offre un’opportunità da cogliere in tempo.

Il programma DiscoverEU mette a disposizione migliaia di voucher di viaggio per chi ha compiuto o compie 18 anni nel 2026. La candidatura si presenta online, ma la scadenza è ormai vicina e non tutti potranno ottenere il pass. Ecco chi può partecipare, come fare domanda e quali possibilità offre questa iniziativa europea.

Chi può candidarsi: età, Paesi ammessi e requisiti Erasmus+

Il programma DiscoverEU è pensato per i giovani nati tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008. In pratica, per chi compie o ha compiuto 18 anni nel 2026. Possono fare domanda i cittadini e i residenti dei Paesi dell’Unione europea, insieme a quelli degli Stati associati al programma Erasmus+: tra questi ci sono Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

L’idea della Commissione europea è semplice: far viaggiare i ragazzi soprattutto in treno, tra città, confini, stazioni e coincidenze. Nel pacchetto rientra anche il Carné Giovane Europeo, che permette di avere sconti su trasporti locali, alloggi, visite culturali, attività e, in alcuni casi, ristorazione. Non copre ogni spesa, certo. Però aiuta.

Come fare domanda online entro il 15 ottobre dal Portale europeo per i giovani

La domanda si presenta solo online, attraverso il Portale europeo per i giovani, anche da smartphone. Bisogna inserire i dati richiesti e rispondere a un questionario sulla UE con cinque domande, più una domanda aggiuntiva che serve a stabilire l’ordine in caso di parità.

La scadenza indicata dalla Commissione è il 15 ottobre 2026 alle 12.00 CET: dopo quell’ora il sistema non accetterà più richieste. Meglio non ridursi all’ultimo, perché nei giorni finali gli accessi possono aumentare. Presentare la candidatura, però, non significa ottenere automaticamente il voucher: bisogna raggiungere un punteggio sufficiente e rientrare nei posti disponibili per il proprio Paese.

Graduatorie, quote nazionali e periodo di viaggio tra marzo 2027 e maggio 2028

I voucher DiscoverEU saranno assegnati in base alla graduatoria, fino a esaurimento dei posti. Ogni Paese ha una quota nazionale, calcolata secondo le regole del programma, così da evitare che gli Stati più popolosi si prendano la maggior parte dei pass. Nell’ultima tornata, per esempio, la Spagna aveva raccolto quasi 18.000 domande e ottenuto poco meno di 4.000 pass.

Chi sarà selezionato potrà viaggiare tra marzo 2027 e maggio 2028, scegliendo un itinerario europeo secondo le indicazioni ricevute al momento dell’assegnazione. C’è anche una novità: i 250 candidati meglio classificati tra tutti i Paesi partecipanti avranno una notte gratuita in un ostello della gioventù. Poco? Forse. Ma per chi parte con lo zaino e un budget stretto può pesare parecchio.